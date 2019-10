A un mendocino no le gustó cómo le quedó un tatuaje y se lo sacó con un rallador de queso

En las últimas horas, la insólita historia de un mendocino se viralizó en redes sociales cuando su amigo compartió lo sucedido en su cuenta de Twitter. "Un amigo se tatuó y, como no le gustó el tatuaje, se lo sacó con un rallador de queso. Sí, con un rallador de caso", escribió Matías Costa en su cuenta de Twitter y compartió las imágenes del insólito proceso.

Luego de que la historia generara numerosas reacciones, el joven de 21 años habló con Infobae y contó qué fue lo que lo llevó a lastimarse para borrar el tatuaje de su cuerpo. “Les pido por favor que no me nombren ni muestren mi cara. Tengo mis razones y no quiero que piensen que estoy loco”, comenzó su explicación el joven.

"Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles”, justificó el joven mendocino.

Y agregó: “El otro motivo sí tuvo que ver con lo estético. Soy muy detallista y no me había gustado cómo quedó el tatuaje. Entonces busqué en YouTube maneras de borrarlo. Primero probé con una piedra pómez, pero no obtuve resultados. Entonces continué con el rallador. Me dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica”.

"Mi familia no estuvo de acuerdo con mi decisión, pero ya estaba hecha. Después sufrí algunos problemas personales y decidí quedarme en Mendoza y no viajar a inscribirme en la PSA”, aclaró el protagonista del relato.

“En el momento me arrepentí, claro que sí. Pero cuando vi que se había borrado mucho no me preocupé. Eso sí, no se lo recomiendo a nadie”, completó el joven.