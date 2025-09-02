A qué hora volvería a llover este martes en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y anticipó que la estabilidad prevista para esta semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se verá interrumpida con la llegada de nuevas lluvias aisladas .

La novedad aparece tras un fin de semana marcado por las precipitaciones asociadas a la tormenta de Santa Rosa, que dejaron registros significativos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en varias provincias del centro del país.

Según el ente nacional, este martes, la jornada se vio marcada por un cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, con temperaturas mínimas en torno a los 9°C.

Meteored reveló a qué hora volvería a llover este martes en la Ciudad de Buenos Aires.

Hacia la tarde se prevé la llegada de nuevas precipitaciones aisladas, condición que no figuraba en los pronósticos previos y que marca un cambio respecto de la mejora sostenida que se esperaba desde esta jornada. De acuerdo con el sitio Meteored, la lluvia caería sobre la Ciudad a partir de las 14 horas, con un 40% de probabilidades.

No obstante, la lluvia no durará mucho puesto que, para la noche, se espera un mejoramiento en las condiciones climáticas, con temperaturas máximas de hasta 15°C.

Pronóstico extendido para el AMBA

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el miércoles se consolidará la mejora en el tiempo. Durante la jornada, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con un descenso de la probabilidad de lluvias que apenas alcanzará un 10% en la tarde. La temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima trepará hasta los 20°C, lo que marcará una leve recuperación térmica respecto del día anterior.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires. SMN

El jueves se anticipa con cielo algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. La temperatura volverá a descender, con registros previstos de una mínima de 6°C y una máxima de 14°C.

El viernes se perfila como la jornada más fría de la semana en la región. El SMN estima una mínima de 5°C y una máxima levemente superior a 15°C. El cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado, en un contexto influenciado por el ingreso de una masa de aire más frío hacia el centro del país.