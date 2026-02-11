A minutos del debate de la reforma laboral, se confirmó un paro de pilotos aéreos
El gobierno se enfrenta a su primer desafío legislativo del año con la reforma laboral. Con esto, se esperan paros y movilizaciones a lo largo de la jornada.
Este miércoles, a partir de las 11 hs, el Senado debatirá el proyecto de ley de reforma laboral, impulsado por el Gobierno Nacional. Frente a esto, se esperan paros y movilizaciones a lo largo de la jornada por parte de sindicatos y distintas organizaciones sociales.
En el caso de la CGT, los gremios del transporte realizarán un cese de tareas desde las 13, aunque sin paralización total del servicio, y se movilizarán a la Plaza del Congreso a partir de las 15 hs. Asimismo, se prevé que en el lugar estén, como todos los miércoles, los jubilados y personas con discapacidad.
Por su parte, las CTA y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) avanzarán con un paro nacional de 24 horas. Según fuentes sindicales, se decidió reservar la huelga general cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados.