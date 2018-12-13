Sociedad

Votá vos: ¿Quién será la próxima Reina de Maipú?

Micaela Puebla dejará su corona el viernes 14 de diciembre, luego de la representación de “Luna mujer, madre del vino”, fiesta dirigida por Pablo Perri, creador de las últimas tres Vendimias del departamento. Conocé a las postulantes y elegí, al final de la nota, a tu preferida.

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Federico Croce

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Micaela Puebla, Reina de Maipú 2018, se despide.(Lu Marchessi)

Micaela Puebla, Reina de Maipú 2018, se despide. | Lu Marchessi

Lunlunta.

Lunlunta.

Barrancas.

Barrancas.

Ciudad de Maipú.

Ciudad de Maipú.

Fray Luis Beltrán.

Fray Luis Beltrán.

Rodeo del Medio.

Rodeo del Medio.

Luzuriaga.

Luzuriaga.

Gral. Gutiérrez.

Gral. Gutiérrez.

Russell.

Russell.

San Roque.

San Roque.

Cruz de Piedra.

Cruz de Piedra.

Gral. Ortega.

Gral. Ortega.

Coquimbito.

Coquimbito.

Maipú inicia el calendario provincial de Vendimia con la primera fiesta departamental que se llevará a cabo el viernes 14 de diciembre en el Parque Metropolitano Sur con entrada libre y gratuita.

El departamento invita a todos los maipucinos y mendocinos a disfrutar del espectáculo popular, el cual inicia a las 19 horas con la previa en manos de artistas mendocinos, entre ellos Johana Quinteros.

Conocé, a continuación, a las candidatas que pretenden el cetro que dejará Micaela y al final de la nota, elegí a tu favorita.

DEBORA CONSTANZA ARENA

EDAD: 20 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,70 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA EL TERCER AÑO DE ABOGACIA

PASATIEMPOS: PRACTICA KICK BOXING
MELINA ROCIO BERGAMI

EDAD: 19 AÑOS

COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO CLARO

COLOR DE OJOS: DEL TIEMPO

ALTURA: 1.55 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSANDO EL PRE DE MEDICINA

PASATIEMPOS: JUGAR AL HOCKEY
ANA BELÉN RODRIGUEZ BUTTINI

EDAD: 20 AÑOS

COLOR DE CABELLOS: CASTAÑOS

COLOR DE OJOS: VERDES

ALTURA: 1.70 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNADRIO COMPLETO, CURSA EL SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA

PASATIEMPOS: LE GUSTA EL ARTE, PINTAR, DIBUJAR Y ESCUCHAR MÚSICA
NELLY GEORGINA ACOSTA

EDAD: 20 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑOS CLAROS
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,68 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSANDO EL PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE EDUCAIÓN FÍSICA.

PASATIEMPOS: JUGAR AL HOCHEY, SALIR A CORRER Y CAMINAR
MELISA ANABELA GOMÉZ

EDAD: 29 AÑOS

COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO

COLOR DE OJOS: MARRONES

ALTURA: 1,58 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO

PASATIEMPOS: PASAR TIEMPO EN FAMILIA Y BAILAR
CARLA MICAELA MOGAVERO

EDAD: 25 AÑOS

COLOR DE CABELLOS: CASTAÑOS

COLOR DE OJOS: MARRONES

ALTURA: 1.64 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSANDO EL SEXTO AÑO DE IDIOMA CHINO MANDARIN EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.

PASATIEMPOS: JUGAR AL FUTBOL
FLORENCIA NATALIA MESSINA
 
EDAD: 22 AÑOS
 
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑOS 
 
COLOR DE OJOS: VERDES
 
ALTURA: 1,63mts
 
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMMPLETO, CURSANDO EL SEGUNDO AÑO DE TEC. SUPERIOR EN TURISMO Y SEGUNDO AÑO DE INGLES Y LENGUA DE SEÑAS.
 
PASATIEMPOS:  ESTAR EN FAMILIA Y CON AMIGOS, COCINAR
WANDA NEREA ORTIZ FARIAS

EDAD: 19 AÑOS

COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO CLARO

COLOR DE OJOS: DEL TIEMPO

ALTURA: 1,57 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA GESTOR JUDICIAL Y PRE DE DISEÑO GRAFICO

PASATIEMPOS: BAILAR FOLCLORE
GISELA VANESA LOPEZ

EDAD: 21 AÑOS

COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO

COLOR DE OJOS: MARRONES

ALTURA: 1,70 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA EL TERCER AÑO DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

PASATIEMPOS: IR AL CINE, PASAR TIEMPO EN FAMILIA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA
FEDERICA MASSOLA

EDAD: 19 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO CLARO

COLOR DE OJOS: MARRONES

ALTURA: 1.70 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA EL SEGUNDO AÑO DE ABOGACIA

PASATIEMPOS: IR AL GIMNASIO
MARIANA BELÉN ZUÑIGA

EDAD: 19 AÑOS

COLOR DE CABELLOS: NEGRO AZABACHCE

COLOR DE OJOS: MARRONES

ALTURA: 1,70 mts.

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO

PASATIEMPOS: BAILAR, VER SERIES Y PELICULAS EN NETFLIX
 
MARIEL AILIN SILVA GONZALEZ

EDAD: 19 AÑOS

COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,75 mts

ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA EL PRIMER AÑO EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN RELACIONES INSTITUCIONALES

PASATIEMPOS: SALIR A BAILAR, JUNTARSE CON AMIGOS

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