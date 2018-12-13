Votá vos: ¿Quién será la próxima Reina de Maipú?

Maipú inicia el calendario provincial de Vendimia con la primera fiesta departamental que se llevará a cabo el viernes 14 de diciembre en el Parque Metropolitano Sur con entrada libre y gratuita.
El departamento invita a todos los maipucinos y mendocinos a disfrutar del espectáculo popular, el cual inicia a las 19 horas con la previa en manos de artistas mendocinos, entre ellos Johana Quinteros.
Conocé, a continuación, a las candidatas que pretenden el cetro que dejará Micaela y al final de la nota, elegí a tu favorita.
DEBORA CONSTANZA ARENA
EDAD: 20 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,70 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA EL TERCER AÑO DE ABOGACIA
PASATIEMPOS: PRACTICA KICK BOXING
MELINA ROCIO BERGAMI
EDAD: 19 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO CLARO
COLOR DE OJOS: DEL TIEMPO
ALTURA: 1.55 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSANDO EL PRE DE MEDICINA
PASATIEMPOS: JUGAR AL HOCKEY
ANA BELÉN RODRIGUEZ BUTTINI
EDAD: 20 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑOS
COLOR DE OJOS: VERDES
ALTURA: 1.70 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNADRIO COMPLETO, CURSA EL SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA
PASATIEMPOS: LE GUSTA EL ARTE, PINTAR, DIBUJAR Y ESCUCHAR MÚSICA
NELLY GEORGINA ACOSTA
EDAD: 20 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑOS CLAROS
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,68 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSANDO EL PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE EDUCAIÓN FÍSICA.
PASATIEMPOS: JUGAR AL HOCHEY, SALIR A CORRER Y CAMINAR
MELISA ANABELA GOMÉZ
EDAD: 29 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,58 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO
PASATIEMPOS: PASAR TIEMPO EN FAMILIA Y BAILAR
CARLA MICAELA MOGAVERO
EDAD: 25 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑOS
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1.64 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSANDO EL SEXTO AÑO DE IDIOMA CHINO MANDARIN EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.
PASATIEMPOS: JUGAR AL FUTBOL
FLORENCIA NATALIA MESSINA
EDAD: 22 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑOS
COLOR DE OJOS: VERDES
ALTURA: 1,63mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMMPLETO, CURSANDO EL SEGUNDO AÑO DE TEC. SUPERIOR EN TURISMO Y SEGUNDO AÑO DE INGLES Y LENGUA DE SEÑAS.
PASATIEMPOS: ESTAR EN FAMILIA Y CON AMIGOS, COCINAR
WANDA NEREA ORTIZ FARIAS
EDAD: 19 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO CLARO
COLOR DE OJOS: DEL TIEMPO
ALTURA: 1,57 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA GESTOR JUDICIAL Y PRE DE DISEÑO GRAFICO
PASATIEMPOS: BAILAR FOLCLORE
GISELA VANESA LOPEZ
EDAD: 21 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,70 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA EL TERCER AÑO DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
PASATIEMPOS: IR AL CINE, PASAR TIEMPO EN FAMILIA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA
FEDERICA MASSOLA
EDAD: 19 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO CLARO
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1.70 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA EL SEGUNDO AÑO DE ABOGACIA
PASATIEMPOS: IR AL GIMNASIO
MARIANA BELÉN ZUÑIGA
EDAD: 19 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: NEGRO AZABACHCE
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,70 mts.
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO
PASATIEMPOS: BAILAR, VER SERIES Y PELICULAS EN NETFLIX
MARIEL AILIN SILVA GONZALEZ
EDAD: 19 AÑOS
COLOR DE CABELLOS: CASTAÑO
COLOR DE OJOS: MARRONES
ALTURA: 1,75 mts
ESTUDIOS CURSADOS: SECUNDARIO COMPLETO, CURSA EL PRIMER AÑO EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN RELACIONES INSTITUCIONALES
PASATIEMPOS: SALIR A BAILAR, JUNTARSE CON AMIGOS
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