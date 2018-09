Vecinos en pie de guerra contra Marcelino

La situación de los barrios que se valieron de distintas alternativas para frenar los robos y la inseguridad en una zona de Guaymallén, específicamente la que une Villanueva y San Francisco del Monte, se tornó crítica tras la decisión del municipio de retirar rejas en uno de esos conglomerados argumentando que Edemsa intimó a la comuna y por otra parte que se está limitando ilegalmente el espacio público.

Un sondeo de MDZ por los lugares del conflicto permitió escuchar las voces de los involucrados.

"No nos notificaron para que no alcanzáramos a presentar un recurso de amparo", arranca un vecino enojado. "Al Barrio Judicial lo notificaron antes y pudieron presentar un recurso de amparo, por eso allí no pudieron hacer nada desde la comuna", agrega otra vecina indignada.

Poniendo una pausa, otro explica: "Nosotros no cerramos el barrio, siempre estuvo abierto. Sólo colocamos rejas en algunos sectores para evitar robos".

Es que los vecinos del Barrio Spunc, ubicado en la calle Urquiza y Cochabamba de Guaymallén, fueron sorprendidos este miércoles al encontrarse con una notificación en sus viviendas mientras personal del municipio retiraba las rejas que los propios habitantes del lugar habían decidido colocar para resguardarse de la inseguridad.



Los argumentos de la comuna alteraron a los vecinos, quienes explican que pegado a ese barrio se ubica el Colegio Portezuelo que también tiene un transformador de Edemsa en el ingreso al establecimiento y está ubicado sobre una parada de colectivos, lo que implica -según ellos- mayor riesgo y sin embargo continúa en ese lugar.

Mientras desde la intendencia de Guaymallén argumentan que es ilegal el cierre de espacios públicos, los vecinos aseguran que "nunca se cerró el lugar, que el paso siempre estuvo permitido".

Al mismo tiempo, en las redes sociales se debate entonces sobre el cierre de plazas. Es que bajo el mismo criterio también debería estar permitido.

En medio del enojo de los vecinos, principalmente por la falta de diálogo con funcionarios de la comuna, decidieron reunirse anoche junto a algunos concejales.

Como primer paso, presentaron una nota formal solicitando un audiencia al intendente Marcelino Iglesias. Paralelamente, otros barrios comienzan a preocuparse por lo que podría pasarles y también se reúnen para analizar los pasos a seguir. Es que en la zona no es el único lugar donde los vecinos han limitado el espacio con rejas, alambrados, e inclusive han sumado garitas y barreras.

Un plan conjunto

Vecinos de barrios aledaños se autoconvocaron para hoy a partir de las 19.30 en el Parque Urquiza (ubicado en Urquiza y Elpidio González) con el objetivo de analizar la situación y definir una estrategia en común frente a esta iniciativa que, aseguran a viva voz, viene directamente de Iglesias, quien firmó el decreto que consta en la notificación del barrio Spunc. Entre los argumentos del municipio se destaca que las rejas impiden la libre circulación peatonal y vehicular.