Una grieta amenaza con tragarse un pueblo

Más de sesenta familias de la localidad entrerriana de Villa Diamante debieron ser evacuadas ante la inminencia del derrumbe de una barranca, como producto de una falla geológica que se extiende día a día.



Especialistas de Defensa Civil esperaban que el desmoronamiento se produjera anoche por las precipitaciones anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo las lluvias fueron débiles y la caída de tierra todavía no se concretó.



Según voceros del municipio, el desprendimiento "es inminente. Puede darse en cualquier momento".



Las evacuaciones continuarán debido a que la falla se extiende e incluso está comprometido el sector del Cristo Pescador, que hasta hace unas hora era considerada una zona segura.



La zona de emergencia por la posibilidad de desbarrancamiento debió ser ampliada llegando a afectar a 38 familias más, alcanzando un total de 64 familias ubicadas en la zona de riesgo.



Un buen número de las personas evacuadas fueron trasladadas a domicilios de familiares y allegados. Defensa Civil informó que "no hay presencia de menores de edad en la zona más comprometida, fueron trasladados a viviendas de familiares".



En los casos en que algunas familias se niegan a abandonar sus domicilios, las autoridades solicitaron que se ordene el desalojo judicial para evitar "una eventual catástrofe".



Mientras tanto se realizan colectas para asistir a familias damnificadas, en particular con alimentos no perecederos, agua, ropa y calzado, frazadas, pañales, artículos de limpieza y artículos de higiene personal.



En la mañana de ayer se produjeron desplazamientos de bloques de la barranca ubicada en la zona donde se encuentra el Centro San Roque y el Cristo Pescador, distante unas siete cuadras del casco histórico de la ciudad, señaló Elonce TV.



Técnicos informaron que se observa una grieta enorme y hay alerta por posible desbarrancamiento en las próximas horas. El derrumbe es inminente.



Por su parte personal de bomberos voluntarios indicaron que la inestabilidad de la barranca ya no es una grieta y la describieron como una falla geológica.



El intendente de Diamante, Lénico Aranda manifestó que desde hace aproximadamente un mes se trabaja por el desprendimiento o marcado de barranca en la zona del Cristo Pescador.



"Se hizo un relevamiento y luego de la visita de geólogos y de Defensa Civil de la provincia y de Diamante, se valló el lugar y se entró en la etapa crítica de evacuación por riesgo para los que viven allí", indicó.

Informes de geólogos del CONICET dan cuenta de que hay 130 metros de barranca con peligro inminente de desprendimiento.

Las barrancas son arcillosas y húmedas, hay muchas vertientes y el sistema de estabilización que tiene es por drenaje. El gran corrimiento de la barranca fue entre los años 1975 y 1978, donde se llevó todo lo que había de la costanera de Diamante, recuerdan los lugareños.