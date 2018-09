Una app para mujeres viajeras, inspirada en las mendocinas asesinadas en Montañita

Nació una aplicación que busca que las mujeres viajeras se ayuden entre sí. Fue creada por dos españolas y se llama TripWoman. La periodista colombiana Nátaly Londoño fue quien mejor explicó la necesidad de esta herramienta, en un artículo que publicó El Espectador. Escribió:

Es complejo extender las alas tranquila. No por cuestiones de dinero, sino de vida y muerte, porque en el siglo XXI, tener una vagina aún implica estar en riesgo constante. Y no solo eso, al caer en los peligros, la culpa será tuya. Eso me quedó muy claro hace dos años cuando alguien compartió en Facebook una carta escrita por Guadalupe Acosta: “Ayer me mataron. Peor que la muerte, fue la humillación que vino después. Desde el momento que tuvieron mi cuerpo inerte nadie se preguntó donde estaba el hijo de puta que acabó con mis sueños, mis esperanzas, mi vida. No, más bien empezaron a hacerme preguntas inútiles. A mí, ¿se imaginan? Una muerta, que no puede hablar, que no puede defenderse. ¿Qué ropa tenías? ¿Por qué andabas sola? ¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía? Te metiste en un barrio peligroso, ¿qué esperabas?”.

Viajar sola ahora será... ✈️����Gracias por hacer esto posible! Cada granito de arena o retweet es más que valioso!�� #TripWoman #OurDestinationIsFemale pic.twitter.com/beU5bArxlk — TripWoman (@triptravelwoman) 17 de agosto de 2018

Sin embargo, contó que "en Guadalupe no está muer ta: escribió esta carta en primera persona como una forma de crítica social en medio de la indignación que le causó la muerte de dos turistas argentinas en Montañita (Ecuador), y la reacción que causó la noticia a lo largo y ancho del globo: por un lado estaban los que, como ella, no admiten que nos sigan matando, los que nos quieren vivas; por el otro, los demás, los que dicen que la culpa fue de ellas, por viajar solas, y los que ratificaron su argumento hace apenas unos días, cuando supimos que María Trinidad Matus –compositora clásica mexicana de 25 años– había salido a devorarse el mundo y, a cambio, fue encontrada en una playa de Costa Rica golpeada, ultrajada y muerta".

Las mendocinas que fueron asesinadas en la localidad ecuatoriana de Montañita, Majo Coni y Marina Menegazzo, se han convertido en un emblema. El caso dio la vuelta al mundo y sensibiliza a miles de mujeres que quieren viajar sin miedo.

Una de las creadoras de TripWoman, Tania Picado, nació en Almería, hace 32 años, vive en Berlín, es graduada de Comercio Internacional y desde los 18 es wanderlust.

omo wanderlust ha tenido vivencias maravillosas y otras que no lo son tanto. Les cuento de ella y no de otra persona porque acaba de crear un aplicación que tiene el propósito de tejer redes entre “mujeres viajeras, que estén dispuestas a ayudarse mutuamente e intercambiar consejos, experiencias, datos de alojamiento y transporte. TripWoman (como fue bautizada la app) alentará a las mujeres de todas las edades a viajar y minimizar su temor a posibles complicaciones. Estamos creando una barrera de protección femenina basada en el concepto de hermandad y espacios solo para nosotras. Este proyecto también quiere incluir madres de niños pequeños, mujeres que tienen miedo de no hablar el idioma del sitio al que llegan, mujeres mayores que temen viajar solas”, me cuenta Tania, que llegó a la idea de crear el proyecto después de haber conocido la historia de las chicas argentinas asesinadas en el cono sur y de otras más. “Estaba cansada de oír noticias de abuso. Mi sueño era proteger a las chicas de pasar por malas experiencias o encontrarse solas en medio de la ‘nada’. Puesto que las mujeres sabemos lo que es sentir miedo, parece que todas empatizamos y estamos todo el tiempo ahí intentando proteger a las demás, así que se me ocurrió que podemos tener una red que sirva para eso, para apoyarnos”.

TripWoman empezó a tener forma casi desde el día en que Tania pensó la idea: “Tenía muy claro a dónde quería llegar y no he hecho más que seguir los pasos para conseguirlo”, me sigue escribiendo.