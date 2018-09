Un menú social con platos vacíos y basureros llenos

{Maridaje} Para la lectura de esta columna te propongo The Path, por Zoe Keating

Una de las primeras reacciones de aquellos argentinos que no están incluidos en las doloras cifras de la pobreza que difundió el jueves el Indec, es la misma reflexión que les escuchábamos a nuestros padres desde chicos: cómo es posible que en este país, con el potencial que tiene, haya tantos pobres. En teoría, no debería faltar trabajo ni alimentos, pero acá estamos, décadas después, repitiendo y lamentando la misma cantinela. La sensación de estancamiento y frustración sigue siendo la moneda corriente. La única que no se deprecia.

Y esa nación de luces y contrasombras que somos, donde a cada dato negativo de la realidad se le puede contraponer uno positivo, alimenta un peligroso bipolarismo, como veremos más adelante.

Lo que los especialistas resumen como "turbulencias de la economía", en el llano se traducen en casi 12 millones de argentinos atrapados en la pobreza. De esa cifra, unos 300.000 corresponden a Mendoza, donde después de un año completo de índices en baja volvió a repuntar para trepar al 27,9%.

En la vereda de enfrente del hambre se ubica el dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de que por año se desechan en el país 16 toneladas de alimentos aptos para el consumo. Esto representa unos 362 kg per cápita. Un sinsentido absoluto.

Semejante volumen amerita que el Congreso trabaje puntualmente en el tema. Después de un paso frustrado por Diputados, ahora el Senado tratará una modificación de la ley Donal -o del buen samaritano- (la 25.989), que posibilita que empresas y particulares puedan donar productos alimenticios en buen estado a instituciones públicas o privadas de bien público para que a su vez los distribuyan a familias o sectores necesitados.



La nueva normativa busca liberar de responsabilidad a las personas y empresas que donen, ya que a la ley actual se le vetó en su momento el artículo 9 que liberaba de responsabilidad legal a los donantes por los daños que los productos pudieran causar en aquellos que los consumieran.

Este punto, sostienen las organizaciones solidarias, impide que la cantidad de donaciones de alimentos pueda ser mayor.

Instituciones como la Red de Bancos de Alimentos, una ONG con alcance nacional, consideran que de aprobarse esta modificación podría incentivarse a muchas empresas para que donen sin el temor de posibles demandas, lógicamente cumpliendo las normas bromatológicas elementales.

Otra organización que trabaja con el mismo objetivo, Plato Lleno, plantea como filosofía que "la comida no se tira". Con oficio, ellos ejemplifican: para un evento de 300 personas se elabora entre un 15 o 20% de comida de más. En promedio, el 10 o 20% del total termina en la basura. Pues bien, ahí están ellos para evitar que eso pase y darles a los alimentos un mejor destino.

En estas y otras acciones similares, sus impulsores coinciden en lo básico: esto es un paliativo, no la solución definitiva. La cual, mientras no se logre domar la inflación, no se recuperen puestos de trabajo y el dólar siga inestable, demorará aún más en llegar. La lógica de no dar al pobre lo que sobra se termina cuando los números de carne y hueso crecen de manera escandalosa.

Tampoco le quitemos mérito a la corrupción en este desmadre social. Los millones que resuenan como efecto de la cartelización de la obra pública en los años del kirchnerismo, y que se licuaron, lavaron o enterraron vaya a saber uno dónde, no son ajenos en tamaño número de pobres en la Argentina. El acting del arrepentimiento de empresarios y exfuncionarios no es más que una jugada judicial para evitar la cárcel, jamás un mea culpa por lo que se le robó a todos los argentinos. La figura de lesa humanidad no sería una exageración si no se recortaran arbitrariamente los hechos. Sin embargo, ante un mal enquistado al punto de que buena parte de la sociedad si no lo rechaza lo tolera con resignación, los millones y las vaquitas ajenas pasan y desaparecen con la velocidad del Zonda. Eso sí, dejando detrás miles de Cerros Arco devastados.

Que exista un Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, el cual une al sector público y privado, supera en sus objetivos la mera coyuntura de salir a tapar agujeros de una economía atada con alambres ya que apunta a un uso sensato de los insumos y la producción del país. La campaña “Valoremos los alimentos” patentiza el objetivo esencial: promover la producción eficiente y el consumo responsable.

Ya que somos tan pródigos para crear grietas, entonces sumemos esta al desconcierto general: 12 millones de pobres versus 16 millones de toneladas de alimentos perdidos al año. Por supuesto, para quien padece la pobreza comer no es lo único. Necesita salud, educación y un techo digno. Pero el contraste de lo que se pierde aquí y en el resto del mundo (según la FAO, el 30% de la oferta alimenticia mundial), es otra de la clavijas a ajustar para que algún día sonemos debidamente afinados.

