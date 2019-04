Este domingo a las 22 comienza el principio del fin. Game of Thrones (GoT), la serie seguida por millones de espectadores alrededor del mundo -y conocida en el universo hispanohablante como "Juego de Tronos"-, estrena de manera simultanea en todos los países por donde se emite el primer capítulo de su octava temporada, la que dará cierre a la historia que mezcla fantasía, épica medieval e intrigas políticas creada por el maestro norteamericano, George R.R. Martin.

En Mendoza el fanatismo generado por la serie creció mientras avanzaron los años desde que se estrenó el primer capítulo -titulado Winter is Coming- el 17 de abril de 2011, fecha desde la cual HBO, el canal de pago por donde la misma se transmite, no dejó de sumar nuevos suscriptores que accedían a pagar la cuota solamente para poder estar al tanto de cada novedad que ocurría en Poniente, el continente ficticio donde sucede todo lo narrado en GoT.

Sin embargo, hoy en día pagar cable y tener cuenta en HBO no es un requisito excluyente para poder dar rienda suelta a la fiebre Jon Snow, Daenerys Targaryen y la pelea por el Trono de Hierro. En Mendoza hay por lo menos tres opciones pensadas para que nadie se pierda uno de los estrenos televisivos más esperados del año, cada uno con su propia impronta particular.

Damero Microcervecería

Ubicado en 25 de Mayo al 411, Guaymallén, este bar ofrece su selección de cervezas creadas por ellos mismos para acompañar la proyección del primer capítulo de la octava temporada de GoT.

Con un ambiente tranquilo, cerca del conocido boliche "The Bar", su fuerte está puesto en convocar a fanáticos que no quieran perderse un segundo de lo que vendrá este domingo.

El Rinconcito

El conocido bar de cervezas artesanales de San Martín Sur al 911, Godoy Cruz, también se suma la cruzada por seguir en detalle el futuro de Poniente.

Para esta ocasión dispondrá de todo el segundo piso -con posibilidad de cerrar también el primero, en caso de que sea demasiado grande la convocatoria- solamente para que accedan a el mismo los seguidores de GoT.

Allí habrá una pantalla gigante y un sistema de sonido especialmente instalado para seguir el espectáculo.

Game of Thrones Fest

Es la más extrema de las propuestas. Tendrá lugar en el Camping del Colegio Farmacéutico (donde actualmente funciona Shichi Roll's), en Bandera de los Andes 7642, Guaymallén.

Se trata de un evento organizado por Crafter Club, que tendrá inicio a las 16.30 y contará con torneos de lucha medieval, concursos de cosplay, olimpiadas de juegos de mesa y de rol temáticos, puesto de tatuajes y una pantalla gigante por donde se proyectará la serie en un salón con espacio para 250 personas.

Mirá el video y conocé las propuestas más desquiciadas para ver GoT en Mendoza en caso de que no cuentes con acceso a la señal de HBO o bien tengas ganas de elevar tu fanatismo un paso más allá.