Tras la polémica, ya funciona la app oficial del MendoTran

Dos estudiantes de 23 años de la Universidad Tecnológica Nacional habían creado una aplicación denominada "MT Recorridos" para colaborar con información sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Sin embargo, emitieron un comunicado informando que ya no está disponible esta herramienta debido a que el Gobierno no les brindaba la información necesaria para mantenerla funcionando. Desde Servicios públicos rechazaron esa versión y aseguraron que la información sobre el MendoTran es pública y cualquiera puede consultarla. Además, lanzaron una aplicación propia para teléfonos Android.

Los creadores de MT recorridos, Lorenzo Muñoz y Jerónimo Scarpa difundieron dicha aplicación a las 15 horas de la puesta en funcionamiento de los nuevos recorridos. Hoy indicaron que ya no pueden acceder a los datos que antes estaban disponibles. "El Gobierno dejó de hacer pública la información a la que accedíamos para poder traducirla y brindarla de forma más fácil, rápida y accesible", explicaron en un comunicado que difundieron en sus redes sociales.

Por su parte, el gobierno de Mendoza cuenta con una página web oficial sobre MendoTran que había lanzando antes de que comenzara a funcionar el sistema. Ahora esa información está disponible en la aplicación propia del sistema -llamada MendoTran- que funciona por ahora sólo para usuarios de Android y ya se puede descargar desde Google Play.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza explicaron: "Los datos del MendoTran son datos abiertos a libre disponibilidad para utilizar. Cualquiera los pueda usar. No les negamos información a nadie. Hay muchas apps o páginas, así como mecanismos de comunicación virtuales con información. Existen herramientas alternativas a la página y la aplicación oficial. Para lanzar la aplicación se estaba esperando que se calibrara todo el sistema con las modificaciones pertinentes. El fin de semana se puso a disposición".

Con respecto al comunicado de los estudiantes aclararon: "No entendemos qué pasó, no es verdad que no les dimos información. El comunicado tiene información falsa, nunca le dejamos de dar datos. La información está disponible para todo el mundo. La aplicación se basaba en los datos abiertos que tenemos publicados. Nunca tuvimos contacto directo con ellos. Nosotros la herramienta no la sacamos esta semana, la venimos preparando desde hace mucho tiempo".

Desde la Dirección de Comunicación de Servicios Públicos explicaron que nunca tuvieron contacto con estos estudiantes, menos aún acordaron una reunión: "Nunca le ofrecimos nada, nos enteramos por los medios que tenían una herramienta alternativa. Ahora nos enteramos por los medios que le dieron de baja a la aplicación".