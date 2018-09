Tras 15 años, se inicia un juicio por contaminación petrolera

El juicio oral y público es contra ex directivos de una petrolera que contaminó con agua de purga un área de la zona de El Carrizal. El hecho ocurrió en 2003 y se elevó a juicio en 2008. Pero el debate se realiza una década más tarde. La empresa acusada ya no está en la Provincia. A los ex directivos se los acusa de violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en peligro el ambiente y la salud.