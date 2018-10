Tensión en un instituto terciario porque alumnos no pueden recibirse

Un centenar de estudiantes de la carrera Comercio Exterior y Aduanas en el Instituto Superior Humberto de Paolis, no podrán recibirse con ese título debido a que cursaron un plan de estudios que había caducado hace tres años.

Los afectados son alumnos del segundo y tercer año de Comercio Exterior y Aduanas que ingresaron al De Paolis en 2016 y 2017, sin tener conocimiento que las autoridades de la institución terciaria habían adherido en 2015 a un nuevo plan de estudios que reemplazó esa carrera con el título 'Comercio Internacional con orientación en Aduanas'. Pese a que el rector Sergio Valente había firmado la adhesión, el instituto nunca aplicó el nuevo programa y siguió dictando el derogado. Incluso este año hubo una modificación en el programa, pero tampoco se introdujo a la currícula del establecimiento.

Recién a fines de septiembre, las autoridades convocaron a los estudiantes y les comunicaron que debían realizar una "nivelación de materias" para adaptarse al nuevo plan, pero los jóvenes descubrieron luego la verdadera situación y desde entonces no obtuvieron más respuestas de la institución.

Lo cierto es que, además de esta grave falta, el Instituto Superior Humberto de Paolis está bajo la mira de la Dirección General de Escuelas (DGE) por varias irregularidades, como la falta de control de antecedentes a los docentes. Incluso se supo que los integrantes del Consejo de Administración del establecimiento terciario renunciaron a sus cargos, incluyendo la representante legal, y hoy la autoridad recae en la secretaria académica Roxana Azcurra.

Alexis Cortés, alumno de tercer año de Comercio Exterior y Aduanas en el De Paolis, señaló a MDZ que los estudiantes inscriptos en 2016 y 2017 "recibieron clases con un programa ya inexistente", lo que afectó especialmente a quienes estaban a punto de finalizar la carrera con una tesis: "Yo que estaba en el último año voy a tener que hacer prácticamente todo de nuevo".

"Luego de la reunión de septiembre nos enteramos que la supuesta nivelación eran en realidad nueve materias nuevas que se extendían hasta dos años, lo que nos molestó profundamente porque eso no era lo que habíamos firmado en el ingreso", añadió.

En ese sentido, especificó que "el título actual no está avalado por la DGE a nivel provincial y nacional".

Ante la falta de respuestas de las autoridades del instituto, los estudiantes se reunieron con representantes de la DGE, pero al menos para los jóvenes las perspectivas no son nada alentadoras: "La única solución que nos dieron es cambiarse de institución y pedir que nos reconozcan materias y equivalencias, pero de todas formas tendremos que cursar tres o cuatro años", sostuvo Cortés. También comentó que el organismo gubernamental le pidió al De Paolis que presente un plan de adecuación, pero fue rechazado. "El instituto no ha cumplido nada y tiene varias irregularidades cometidas por el rector que encima tenemos entendido está de licencia", sentenció.

"No queda más que hacer juicio y dar a conocer esto para que no pase nunca más. No hay una solución para que nos podamos recibir como deberíamos", concluyó.

¿Qué dice la DGE?

Por su parte, la directora de Educación Privada de la DGE, Beatriz Della Savia, explicó a MDZ que, a fines del 2015 bajo la gestión política anterior, el nuevo plan de estudios había sido puesto a consideración y todos los institutos de administración privada que dictaban Comercio Exterior y Aduanas, incluyendo el De Paolis, adhirieron completamente. "Ello significó que a partir del año 2016, los estudiantes del Instituto Humberto de Paolis debieron empezar a cursar con este nuevo plan de carrera para que su título tenga validez nacional, sin embargo eso no sucedió porque la institución no aplicó lo que ella misma adhirió en 2015", resaltó.

"Cuando esos chicos egresen, si nosotros no les exigimos que se adecúen al programa vigente, no les vamos a poder reconocer sus títulos porque no están cursando la carrera que la institución tiene autorizada a dictar", indicó.

Della Savia confirmó que Educación Privada le pidió al Instituto Superior Humberto de Paolis un plan de adaptación curricular para las cortes 2016 y 2017, con el fin de que los alumnos pudieran completar los tramos faltantes y egresar con un título válido. Si bien el establecimiento educativo presentó un proyecto, fue rechazado: "Le notificamos a la institución que debían trabajar más su propuesta, porque ésta somete a las cortes 2016 y 2017 al plan de estudios 2018, cuando en realidad los chicos que ingresaron esos años les corresponde el que se aprobó en 2015". De hecho tienen que presentar dos planes de adecuación: uno para los que ingresaron en el bienio 2016-2017 y otro para los que cursan actualmente primer año.

Por ello se le dio al De Paolis un plazo de cinco días, que muy posiblemente sea prorrogado unas jornadas más a pedido de la secretaria académica.

Respecto a la recomendación para que los estudiantes se transfieran a otros institutos terciarios, Della Savia aclaró que ello fue para quienes "nos plantearon que habían perdido la confianza en la institución y no querían seguir allí". Para esos casos, acotó, "dialogamos con las otras tres instituciones que ofrecen la misma carrera con el fin que los reciban y les hagan las adaptaciones necesarias". En esa línea, resaltó que se les recomendó como primera opción el estatal Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC) porque éste no adhirió al plan nuevo, lo que sería más fácil para los alumnos del De Paolis adaptarse a ese programa.

"Yo comprendo que los estudiantes se sientan mal, aunque entiendo a su vez que hay soluciones concretas ante estos cambios que quizás no sean de su agrado. Esto se hubiera evitado si la institución hubiera hecho las adaptaciones en su momento, por lo que estamos procurando que todo se normalice", cerró.

MDZ intentó comunicarse con autoridades del Nivel Terciario del Instituto Humberto de Paolis, pero no obtuvo respuesta.