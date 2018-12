Tal como se hace en Mendoza, ya podés circular por todo el país con la póliza digital

Ya llegó el verano y con ello la planificación de los viajes de vacaciones. Uno de las cuestiones que antes debías tener en cuenta al salir de la provincia era el hecho de que se debía llevar en formato papel el seguro. Esto porque desde hace un año en Mendoza la legislación vigente permite portar un comprobante digital. Sin embargo, desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, anunciaron que ya se puede presentar en todo el país el comprobante de pago de la póliza de seguro de un vehículo a través de un formato digital.

Hugo Fiorens, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, dijo que la iniciativa surgió como resultado de un trabajo en conjunto del Consejo Federal de Seguridad Vial. “Buscamos coordinar una normativa que fuera válida para todo el país, la idea nació para que se unificara la propuesta en todo el país”, dijo.

Desde hace un año, Mendoza cuenta con la Ley 9024, que establece las normas de Seguridad Vial, en su artículo 43, versa sobre los requisitos para circular en un automotor.

“Que su conductor, residente o no en la Provincia de Mendoza, porte el comprobante de pago de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por daños hacia terceros, con cobertura vigente,el que se acreditará mediante la presentación del recibo de pago correspondiente o por medios electrónicos, tales como, mail, comprobantes de débito, capturas de pantalla, mensajería instantánea y cualquier otro medio equivalente que demuestre el pago” indica el inciso d del artículo 43 de la Ley 9024.

La Superintendencia de Seguros de la Nación validó esta decisión a través de la Resolución 219.2018, que en caso de desconocimiento del fiscalizador, se puede ingresar al sitio oficial de la Superintendencia de Seguros de la Nación para mostrar la validez de esta norma.

Pero a partir de esta resolución, se podrá circular por todo el territorio argentino con un comprobante digital. Para poder obtenerlo, se le puede solicitar a la agencia de seguro contratada, que le envíen por mail el recibo y sacarle una foto.

También se dispuso una aplicación, “Mi Seguro”, que permitirá chequear si un seguro está vigente. Esta aplicación podrá descargarse en el celular. Pero también se puede acceder a ella a través de este link: https://autogestion.nacion-seguros.com.ar:4443/clidig/login.

Pero si el seguro no aparece como vigente en la aplicación, puede que el sistema aún no haya actualizado esa información. En ese caso, recomiendan pedir la póliza en papel o en un archivo PDF o foto, el cual se podrá mostrar desde un dispositivo móvil a la autoridad que lo requiera.

Otro punto a tener en cuenta para evitar inconvenientes, tiene que ver con los requisitos indispensables para poder conducir un rodado. En el artículo 30 de la Ley de Seguridad vial, se establece como exigencia mínima, portar matafuegos, balizas, chaleco reflectivo y botiquín de primeros auxilios, es decir un kit básico de seguridad.

Juzgados Administrativos Municipales de Tránsito

La ley establece un plazo de 12 meses para la creación de los Juzgados administrativos municipales que es uno de los puntos principales ya que da el reconocimiento de la autonomía municipal en el aspecto del tránsito como lo es la vialidad pública, con la existencia de los cuerpos de preventores que funcionan en varios departamentos. Pero hay departamentos que todavía no los tienen.

Fiorens, director de la Unidad Ejecutiva, dijo que están trabajando para coordinar los municipios restantes, ya que cuando entró en vigencia la ley, los municipios ya tenían aprobado el presupuesto 2018 y no había manera de incorporarlos, por lo que San Rafael y Lavalle, presentaron un recurso para extender los plazos. Pero destacó que “los preventores ya están trabajando en los diferentes departamentos de Mendoza. En los municipios que no hay juzgado vial, rige la policía vial de la provincia, no es que no se están aplicando las sanciones frente a incumplimiento”, dijo el funcionario.