Somos cerdos

El testimonio de Thelma Fardin no solo fue una bomba para quien acusó por violación. Probablemente puso incómodos a todos los hombres. No es no. Esa frase golpea el alma porque no hay forma de no sentirse un cerdo al rememorar experiencias propias por forzar o intentar forzar relaciones. No hablo de casos extremos solamente, sino de la vida cotidiana de una pareja en la que de ser “cargosos” se pasa a la violencia. Ese ridículo sentido de "propiedad" sobre las mujeres. Sacaron un velo y quedamos todos desnudos. Somos la generación que aprendió más del porno que de nuestra familia y la escuela. Nos educamos con una sexualidad tergiversada, sin tener en cuenta la voluntad, el placer, y el deseo de la mujer. Incluso aún nos falta mucho: seguimos hablando más de la víctima que del violador. Es el caso Thelma, y no el caso Darthés.

La revolución iniciada por las mujeres hace varias décadas tomó impulso con el movimiento Ni una menos y logró un shock de cambios. Institucionales, legales y hasta en el lenguaje. Da la sensación que lo hará también en los núcleos más íntimos, donde se producen la mayoría de los abusos: las familias, los espacios laborales, los grupos de amigos. En Mendoza se denuncia una violación cada dos días aproximadamente (150 en lo que va del año) y cerca de tres casos de abuso simple. La mayoría ocurre con personas que se conocen y por eso las víctimas deben romper el pacto implícito de impunidad en el que se cubren los abusadores.

La vergüenza que se siente, el temor y sobre todo animarse a transitar el peregrinaje doloroso que implica la denuncia. Aunque hay cambios, la revictimización a la que están obligadas quienes denuncian es cruel. En Mendoza una víctima de abuso tiene que contar, convencer y ratificar lo que vivió a policías, fiscales, médicos, psicólogos y, si llega a juicio, a jueces.

En ese tránsito debe contar lo que vivió no menos de 7 veces, exponer su cuerpo a peritajes médicos y su temple a exámenes psicológicos. Cuando denuncia, cuando declara, cuando ratifica o amplía esa declaración, cuando la revisa el forense, cuando reconoce a los victimarios, cuando le realizan el peritaje psicológico, cuando se hace el juicio. Todas esas veces rememora el abuso.

Esto, alejado de la vorágine peligrosa iniciada por las redes sociales en la que el escrache sin argumentos torna peligroso el camino. Hay caminos institucionales que pueden evitar ese efecto aunque, claro, aún falta mucho para hacerlos eficientes.