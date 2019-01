Sexto día del MendoTran: sigue el desconcierto entre los usuarios

Macarena Mendoza tiene 26 años, vive en Godoy Cruz y trabaja como empleada doméstica en casas de Ciudad, Barrio Palmares y Barrio Suárez. Todos los días usa el sistema de transporte público para trasladarse hasta allí, además de ayudar a veces a su suegra, que es ciega, y a su sobrino, que tiene síndrome de Down. "Tenés que estar como tonto preguntando y nadie te da respuestas, nadie se hace cargo, no ponen a alguien que ayude a las personas discapacitadas", explica y agrega: "A mí personalmente me dijo un chofer: 'Nos dieron un recorrido y ahora nos lo están cambiando'. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Ni la gente, ni los choferes ni nadie sabe para dónde van".