Seguridad, Salud y Transporte, listos para la Navidad en Mendoza

El Gobierno provincial ha puesto en marcha un operativo de prevención donde se intensificarán los controles viales y de alcoholemia para los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Para esto, las autoridades del Ministerio de Seguridad afectarán a 1850 efectivos policiales que se distribuirán en zonas comerciales, parques, controles viales, puestos fijos y móviles y espejos de aguas.

Los operativos comenzaron el pasado 15 de diciembre y se extenderán hasta el próximo 7 de enero de 2019.

En materia de seguridad vial, se intensificarán los controles en rutas de ingreso y egreso a la provincia y principales accesos a las ciudades cabeceras con rigurosos exámenes de alcoholemia. Serán 350 policías y más de 30 puestos en toda la provincia.

En cuantos, a la venta de pirotecnia, hay 45 comercios que cuentan con la habilitación. Esta cifra muestra una significativa disminución con respecto al año pasado donde se habilitaron 117 comercios.

Los departamentos que comercializarán pirotecnia son: Lavalle: 7, San Martín: 15, Junín: 5, San Carlos: 9, Tupungato: 4 y San Rafael: 5.

Fiestas privadas habilitadas

Desde la subdirección de Control y Eventos de Esparcimientos informaron que son 14 las fiestas que cumplen con todas las medidas de seguridad y documentación para los festejos de Navidad.

Este es el listado:

– Fiesta Absolut: Quinta Las Rosas, Guaymallén

– Navidad 23 Ríos: Calle Boedo y Lateral Acceso Sur de Luján

– Galpón Fest: Acceso Este, Lateral Sur km 1020, Beltrán

– LANDING BRUNCH: Aero Club Salida Ruta Panamericana s/n, lote 01 La Puntilla, Luján

– LA FORET: Ruta N°7 KM 1146, Uspallata

– NAVIDAD PAKALLAO: Salón Pakallao, Monteagudo, Coquimbito, Maipú

– MEGA FEST: Predio Calle Francisco Delgado, Tunuyán

– FIESTA LA FORTALEZA: Belgrano Norte s/n Tupungato

– NAVIDAD PARK: Bodega Tiburcio, Soberanía Nacional s/n, Palmira, San Martín

– FIESTA GROSSA: Club Juventud Unida, La Paz

– SANTA’S PARTY: Los Cardos Multiespacio, Malargüe

– PRONOIA FEST: Salón San Valentín, General Alvear

– NATURAL FEST: Complejo Hernán Rodríguez Ramos, San Rafael

– FIESTA NOMADE: Centenario Eventos, General Alvear

Hospitales públicos, centros de salud, ambulancias y 911

Guardias reforzadas con equipo quirúrgico en los hospitales de cabecera y regionales, camas disponibles en terapias intensivas por cualquier eventualidad será la modalidad para estos próximos fines de semana de la Fiestas de fin de año.

Ambulancias de alta complejidad en los espejos de agua –Carrizal de abajo, Potrerillos y El Nihuil–, así como en el río Mendoza a la altura de Blanco Encalada y Cacheuta, junto a sus centros de salud en horario normal, son otros puntos importantes de las medidas previstas.

El Subsecretario de Salud, Oscar Sagás, informó que esta todo dado para que el sistema de emergencias este trabajando a pleno “Al ser fin de semana largo hemos dispuesto que centros de salud en zonas de espejo de agua cuenten con médico las 24 hs. Esto nos va a permitir resolver la mayoría de los casos en el lugar sin la necesidad de traslado”.

“Los hospitales tendrán un refuerzo en la guardia en las diferentes especialidades con un sistema de contingencia que se activará automáticamente si se producen eventos múltiples. Además, en todos los departamentos los centros de salud de cabecera atenderán las 24 horas” afirmó Sagás.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) funcionará con todas sus bases operativas, todas vinculadas al 911 y distribuidas fundamentalmente de acuerdo con el porcentaje de población. Habrá 10 en el Gran Mendoza, 1 en el Corredor Andino y Uspallata, 3 en el Valle de Uco, 3 en la zona Este y 2 en San Rafael.

Transporte

El servicio urbano, metrotranvía y de media y larga distancia, funcionarán el lunes 24 y 31 con frecuencias de un día sábado hasta las 21.30, dependiendo del recorrido que realiza cada línea; en tanto el 25 y 1 de enero los colectivos estarán prestando el servicio con las frecuencias habituales de un domingo, en este caso los primeros colectivos estarán circulando después de las 5 de la mañana.

Ante la reducción del servicio de transporte público desde la Secretaría de Servicios Públicos se recomienda salir con antelación de los hogares para llegar a horario a destino.

Lo mismo sucede con el servicio de taxi y remis, ya que en esas fechas suelen colapsar las líneas de las empresas.

Estos consejos permitirán que los usuarios no opten por servicios ilegales, ya que ante el apuro estos vehículos están a la orden del día. Es importante saber que estos coches no cuentan con seguro ante un eventual accidente, y lo más importante que no están habilitados para este fin por la Dirección de Transporte.

Para tener en cuenta: luz y agua

Ante problemas con el servicio eléctrico, situaciones de riesgo en instalaciones eléctricas en la vía pública: cables y/o postes caídos o cortados, entre otros dar aviso en forma inmediata a su distribuidora.

EDEMSA: 0 800 3333 672

SMS: LUZ (espacio) número de NIC al 29600

EDESTE: 0 800 666 3337

Coop. Eléctrica de Godoy Cruz: 0 800 999 0756

Coop. Alto Verde: 0 800 999 4295

Coop. Monte Comán: 0260 4490033

Coop. Rivadavia: 0263 4442711 – int. 15

Coop. Santa Rosa: 0261 154534622 – Nextel: 149*3773 – 4241890

Coop. Sud Río Tunuyán: 0263 4445545

Coop. Medrano: 0263 4491051 – 0263 154561654 (Guardia)

COSPAC: 02625 480039 int 202 (Guardia)

CECSAGAL: 02625 422028 ó 422055

EPRE: 0800 222 3773 | APP EPRE Usuarios (desde el Celular)

En tanto, ante inconvenientes en el suministro normal de agua potable el usuario deberá comunicarse con su prestador, si es AYSAM el número de contacto es 0810 777 2482. A su vez el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que en caso de no tener una respuesta por parte del operador podrá recurrir al Ente vía www.epas.mendoza.gov.ar

Servicios de OSEP en las Fiestas

Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero las guardias de los efectores de OSEP funcionarán en horario normal mientras que la Administración General y Sedes del territorio no tendrán actividad.

Las Fiestas de Fin de Año son una oportunidad ideal para compartir y disfrutar con los seres queridos, pero el exceso, la irresponsabilidad en los festejos o situaciones fortuitas suelen provocar accidentes que pueden empañar la alegría del momento.

Las causas que suelen motivar una urgencia médica en estas fechas son: lesiones en la piel o en los ojos por el uso de pirotecnia, intoxicaciones por consumo de comida o exceso de alcohol y deshidratación o golpe de calor por las altas temperaturas de la época.

También son recurrentes los casos de ahogamiento en diferentes espejos de agua, donde la gente busca refugio para paliar el calor. Es necesario, en este caso específico, respetar las indicaciones de la cartelería existente y/o guardavidas y no utilizar los lugares prohibidos. Además, son comunes, sobre todos en los niños, las infecciones de oídos y ojos, producidas por el uso de la pileta.

Para brindar asistencia médica en cualquiera de estas circunstancias u otras que requieran pronta atención tanto el Hospital El Carmen como el pediátrico Fleming mantendrán sus servicios de Guardia funcionando en forma normal. También se ha reforzado la atención en el Centro Odontológico. En todos los casos las Guardias funcionarán las 24 horas, atendiendo solo urgencias.

Asimismo, cabe informar que OSEP Central, Sedes del territorio, Edificios Hunuc Huar, Xeltahuina y Sustentable no tendrán actividad durante 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

Recuerde que para solicitar asistencia médica de urgencia en cualquier lugar de la provincia debe llamar a OSEP Emergencias al 0810 999 0042.