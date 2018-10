Según Defensa Civil, hay 30 incendios por día

Daniel Burrieza, titular de Defensa Civil, llevó tranquilidad a la población en cuanto a la situación de los incendios en el piedemonte. “Creemos que mañana el fuego estará extinguido. No hay ningún tipo de peligro, pero mantenemos la guardia de cenizas custodiada por Guardaparques”, dijo el funcionario.

Según detalló, el incendio comenzó detrás del boliche Scanner, "posiblemente fue ocasionado por quema de basura. Además se encontraron algunas gomas quemadas”.

Burrieza hizo un llamado de atención a la población al apuntar que “tenemos en promedio alrededor de 30 incendios por día, que tienen que ver con incendios forestales y de interfaces, que son los que se producen entre el campo y una zona poblada. No hay Estado que aguante esta situación”.

“Llama la atención esta proliferación de incendios intencionales, porque con las gomas quemadas no se hacen asados. Todos los días tenemos un incendio intencional. Si hay testigos, les pedimos que nos acerquen su testimonio, que nos va ayudar mucho, necesitamos una sanción ejemplar. La ciudadanía tiene que denunciar también si ven a otra persona haciendo fuego”, apuntó el ministro de Seguridad, Gianni Venier.

La clave: tomar conciencia, prevenir y educar

El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, opinó en la misma línea: "El incendio lo originó la mano del hombre. Es importante mencionar que muchos de estos barrios en la zona de piedemonte se construyeron de manera irregular en años anteriores y que no tienen la infraestructura necesaria para mitigar estas situaciones. Para esto, lo que tienen que hacer es mantener limpios sus terrenos y no construir quinchos. Es importante coordinar con las uniones vecinales para que el fuego no llegue a las casas. El primer canal de comunicación para cuando detectan el fuego es el 911, desde allí se activan los protocolos. La zona del piedemonte es de mucha fragilidad ecosistémica, por ende, todos deben colaborar y poner en marcha las medidas del plan que presentamos hoy”.

“Es un trabajo coordinado de las diferentes áreas, tanto municipales como provinciales, y que abarca no sólo medidas concretas que ya estamos llevando a cabo sino también la educación al vecino para contribuir a las mejoras del medio ambiente. Hay que tomar conciencia. No se pueden hacer asados en El Challao. El trabajo preventivo empieza en las escuelas”, remarcó el intendente de Las Heras, Daniel Orozco.

Acciones en marcha en zonas urbanizadas del piedemonte

Limpieza de terrenos baldíos y habitados.

Eliminar malezas de los perímetros de las casas y/o barrios.

Prohibir la construcción de quinchos realizados con material combustible (troncos /paja).

Preventores municipales en control y prevención de incendios.

Coordinación entre municipios del Área Metropolitana y DC provincial:

Prevención y comunicación en zonas urbanas y periurbanas o de interface.

Disponibilidad de recursos municipales y provinciales.

Coordinación entre municipios el y Plan Provincial del Manejo del Fuego (PPMF):

Esta coordinación se da en zonas netamente rurales, campos incultos y/o bosques nativos.

En algunos casos trabajan de forma conjunta municipios-Defensa Civil y PPMF por la cercanía de los incendios a los poblados.

Estudio de vulnerabilidad y riesgo:

Los municipios lo están incorporando dentro de sus Planes Municipales Ordenamiento Territorial y la Provincia ha contratado a un consultor que está haciendo un estudio específico de vulnerabilidad y riesgo para el área de piedemonte que abarca 1.300 km2, en donde, además de los riesgos hidráulicos y de remoción de masas, se suma este específico y que es el de incendios.

Recomendaciones para la población