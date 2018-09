Se retomó el operativo en el Cerro Arco y se suman los dos aviones hidrantes

A las 7 de la mañana se retomó el operativo de combate del fuego en la zona del cerro Arco y cerca de las 8.30 se sumarán los dos aviones hidrantes cuya colaboración resultará fundamental para contener las llamas. La mejora en las condiciones climáticas, con la consiguiente baja en las temperaturas, también ha contribuido a que desde el Gobierno se muestren optimistas en cuanto al estado de situación y la posibilidad de contener el incendio durante la jornada de hoy.

En diálogo con MDZ, el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, señaló que se intensificarán las tareas durante la mañana aprovechando que las bajas temperaturas han reducido la intensidad de las llamas. "Tenemos que aprovechar estas horas y seguir con especial atención los reencendidos que puede haber a partir de las 11, que es cuando comienza a hacer calor nuevamente", explicó Burrieza.

Sobre los focos de incendio que siguen vivos, Burrieza indicó que "lo que sigue quemándose es el cerro Arco y se ha extendido hacia la ladera norte del mismo, lo cual se ve desde el otro lado, desde la ruta 13".

"Anoche se veía un panorama bastante dantesco porque estaba cambiando el viento sur y el fuego se estaba yendo hacia los filos, donde iba consiguiendo material combustible", agregó el director de Defensa Civil.

Con respecto a los incendios en Guaymallén (Corallitos y Colonia Segovia) y Lavalle, Burrieza señaló que "ya fueron contenidos", pero aclaró que "se sigue trabajando en varios incendios en San Rafael y General Alvear".

Por último, el director de Defensa Civil resaltó que por ahora no fue necesario evacuar a los vecinos de ninguno de los barrios cercanos al principal foco de incendio en el cerro Arco. "No han habido evacuados. Lo que se hizo fue dar un alerta temprano de posible evacuación para que la gente estuviera preparada y que los organismos de respuesta estuvieran listos para contener a la gente en caso de ser necesario. Las medidas que tomamos por suerte dieron resultado y no hizo falta ninguna evacuación", cerró Burrieza, quien destacó que afortunadamente no han habido heridos hasta el momento.