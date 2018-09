Se quemaron más de 1.500 hectáreas

El incendio que se inició por la tarde del 21 de septiembre ya quemó más de 1500 hectáreas en el pedemonte mendocino.

El área más afectada fue el Cerro Arco y sus alrededores en El Challao. En ese sentido, el fuego rodeó cerca de 10 barrios de El Challao y hubo algunas instalaciones afectadas, como quinchos, cocheras y patios.

El fuego continúa durante la noche de este sábado.

La situación fue crítica también en otras zonas del Gran Mendoza. El total hubo más de 150 focos de incendio en Las Heras, Guaymallén, Maipú y Capital. Por eso fue necesario evacuar también familias de Colonia Segovia, de La Favorita y El Challao.

Todos los incendios fueron iniciados, según las primeras evaluaciones, por mano del hombre. En el caso del Cerro Arco creen que no fue intencional, pero sí por negligencia. "Pude haber sido un fuego mal apagado durante el día del estudiante. No sé si fue intencional o no, pero seguro fue por negligencia", dijo Humberto Mingorance a MDZ. El resto se cree que sí fueron intencionales y producidos para "limpieza de campos".

En el incendio principal ocurrido en el Cerro Arco hubo riesgo para algunas instalaciones que hay en la cumbre, pero se logró prevenir. Lo mismo con lo ocurrido en los barrios. La ruta sirvió como "corta fuego" para prevenir que las llamas llegaran a los barrios privados de la zona. Pero sí fueron afectadas las viviendas que están sobre el pedemonte.