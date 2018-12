¡Salud y felicidades! Brindamos por vos y por nosotros

Somos quienes hacemos cada minuto MDZ Online y MDZ Radio. Desde cada puesto de trabajo, nos conozcas o no, aparezcamos en las firmas y en las fotos, o no, en el anonimato de las otras tareas que hacen posible mantenernos informados, estamos en este momento levantando una copa por vos. En cierta forma, también es por nosotros. Sin vos leyéndonos, criticándonos, dándonos aliento o corrigiéndonos, reclamándonos más o simplemente opinando, preguntando, nosotros no tendríamos este trabajo que nos gusta tanto.

Con muchas horas por día dedicadas a nuestra relación, era imposible no compartir un brindis esta Navidad, como lo haremos también en cada oportunidad que se nos dé. Con un espumante, una sidra, algún vino, levantamos la copa y te deseamos felicidades en este día de reflexión. ¡Salud! Por muchos brindis más, juntos.