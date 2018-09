Reinas de Guaymallén: "El examen eliminatorio puede ser traumático"

Esta semana se dio a conocer que se presentará un proyecto de ordenanza en donde se establece que para ser reina distrital de Guaymallén las candidatas deberán rendir un examen. En caso de desaprobar, las postulantes no podrán ser reinas distritales.

La comisión de reinas de dicho departamento, Coreguay, envió un comunicado rechazando la idea y proponiendo algunos puntos para que el examén no sea excluyente sino nivelatorio.

El comunicado dice lo siguiente:

En respuesta al proyecto presentado por la Secretaria de Gobierno del Departamento de Guaymallén, apoyamos todo lo que quiera enriquecer y modernizar una tradición tan importante como lo es Vendimia y sobre todo nos llena de orgullo que sea el Departamento que nos vio crecer y donde nos desarrollamos, quien quiera romper los estereotipos presentando un proyecto que este a la altura de los planteos sociales actuales, ya que entendemos que hay cosas por mejorar constantemente y somos las primeras autocriticas en esto. Guaymallén es un departamento que siempre se ha preocupado por las capacitaciones y desarrollo de sus representantes y es por esto que estamos convencidas que además del conocimiento intelectual, hay otras capacidades fundamentales que son necesarias para desarrollar un rol tan importante, como lo es la oratoria, la expresión corporal y comunicación no verbal, danzas folclóricas, entre otras .

Es por esto que nos parece esencial que las capacitaciones sean NIVELATORIAS y no ELIMINATORIAS, ya que la capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, que debe ser brindado a la futura representante, para adquirir o desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas específicas relativas al rol que va a ejercer y no ser excluida por no poseerlos; por lo tanto, un examen no refleja, ni califica en su totalidad la capacidad de una mujer para ser apta a representarnos o no. Nuestra propuesta es que el examen se rinda en la etapa distrital, pero en el marco de un sistema de votación por puntaje, y como consecuencia de una excelente capacitación que le permita a la representante sumar puntos en una elección final y donde sea exclusivamente elegida por nuestro pueblo, pero que de ninguna manera excluya.

La presidenta de la Comisión de Reinas de Guaymallén -María Luz Fernández- aclaró para MDZ, que apoyan la idea de capacitar a las candidatas distritales para nivelarlas y tomarles un examén, a través del cual puedan sumar puntaje para la elección final, pero no están de acuerdo en “evaluar solo el intelecto de las mismas”. “Hay que tener otras cosas en cuenta como la oratoria, la presencia, etc.”, dijo María Luz Fernández.

“Porque al final así pasamos de un concurso de belleza a un concurso meramente intelectual”

Además María Luz compartió la sensación que sienten las chicas antes esta ordenanza. “Es muy traumático para ellas no poder ser reinas por rendir mal un examén de historia o protocolo”.

“Las futuras reinas sienten miedo, rechazo”, concluyó la presidenta.