¿Quién es la mendocina que se reunió con la reina Máxima?

En el marco de la celebración de la 73ª Asamblea General de la ONU, la empresaria mendocina Susana Balbo participó en el congreso Women Entrepreneus Finance Initiative, que se celebró el pasado martes en el hotel Four Season de Nueva York, dedicado a promover mejoras en la financiación para las mujeres empresarias en los países en desarrollo. Allí, tuvo un importante encuentro con la Reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, una de las "champions" en materia de emprendedurismo.

"Lo más importante que hablamos con Máxima es que las mujeres nos vemos impulsadas a emprender porque no hay trabajo; o no hay trabajo que contemple las necesidades de la mujer. No estoy hablando solo del histórico cuidado de la familia, sino por diversos estereotipos y desvalorizaciones sobre lo que una mujer es capaz de hacer", nos comentó Balbo.

Susana Balbo estuvo en Nueva York con la reina de Holanda.

"La reina Máxima está muy preocupada y tiene la intención de promover y ayudar a las mujeres emprendedoras del mundo pra que puedan salir de la pobreza o de las diferentes situaciones de precariedad que viven en diferentes partes del mundo. Queremos trabajar con Máxima y las mujeres del W20 en generar más empleos, mejores inversiones para ellas y lograr mayor progreso. Máxima coincide 100% con los puntos que hemos promovido desde el W20, y fundamentalmente hablamos de la inclusión digital como una de las grandes herramientas para ayudar a las mujeres emprendedoras; y del otorgamiento de créditos a través de una manera distinta de evaluar los riesgos crediticios, dado que muchas mujeres en general no tienen historias financieras para poder respaldar un crédito o no tienen garantías suficientes para hacerlo" siguió Susana.

Máxima inmortalizó la reunión en Instagram.

"Yo estoy promoviendo, entre otros proyectos, un fondo para mujeres emprendedoras rurales, tratando que WEFI actúe y determine parte de sus fondos para ayudarlas", nos comentó Susana antes de partir a una reunión. "Realmente es muy interesante todo lo que se está charlando y proyectando. Da para una conversación mucho más profunda", especificó la empresaria mendocina.

Del encuentro también participó Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente de los Estados Unidos. Ivanka se declaró una ferviente admiradora de Máxima de Holanda. “He aprendido mucho de su majestad y espero aprender mucho más”, señaló.

Cabe destacar que Máxima es asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas en materia de Finanzas Inclusivas y viaja por el mundo como embajadora y experta en diferentes problemáticas que tocan lo económico y lo social, como la emancipación económica de la mujer a través de programas de microcréditos.