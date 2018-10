Qué les secuestraron a los gitanos y cómo sigue el operativo

Un operativo amplio pero "pacífico", según señalaron a MDZ las autoridades de Guaymallén, permitió que durante la mañana de este viernes quedara desalojado el parque lateral del Acceso Sur, en Dorrego, que era ocupado por maquinarias, vehículos y pertenencias de diverso tamaño que son propiedad de una comunidad gitana arraigada en el lugar.

Como lo contó MDZ más temprano, se trata de la respuesta a un reclamo de vecinos de la zona y que también apunta a mejorar la seguridad. En la zona hay una importante presencia de la comunidad gitana, que tiene como costumbre el uso de espacios públicos con ese tipo de maquinaria.

El operativo

El operativo no fue intempestivo. Desde hace al menos 7 meses vienen siendo notificados de que están invadiendo un espacio público, sin haber obtenido respuesta. Así lo explicó a MDZ el director de Comercio e Industria de la Municipalidad de Guaymallén, Javier Massó. Su área, junto con la dirección de Servicios Comunitarios han trabajado en conjunto para llegar a una solución concertada. Al no conseguirlo, se sumó la fuerza pública, con el jefe de Policía de Guaymallén, Roberto Acosta.

Lo secuestrado

Massó explicó que "hasta ahora, la policía se llevó una retroexcavadora muy pesada, de 50 toneladas", que la gente que transita habitualmente por la zona la caracteriza ya como parte del paisaje.

Pero no fue solo eso. "También se secuestró otra maquinaria vial, un Peugeot 504, un camión Mercedes Benz 1114 y un Fiat 147 que estaban desde hace tiempo estacionados en el parque".

Los vecinos han señalado en numerosas oportunidades que "van rotando los vehículos". Esa situación, les ha dificultado a los inspectores municipales hacer efectivas las notificaciones debido a la formalidad de señalar puntillosamente qué es lo que está obstruyendo el espacio público.

En el lugar habían numerosos otros elementos, ya sea para guarda o venta, aunque ninguna de las viviendas dela zona están autorizadas al comercio.

Operativos

En este último caso, se puede ver que las propiedades están repletas de vehículos de todo tipo y porte que sugieren estar a la venta. Los propietarios señalan que no, que son de su propiedad y que no las venden.

Guaymallén por ello le ha pedido ayuda a la ATM y espera el apoyo de la Afip para poder avanzar en respaldo de las concesionarias de automóviles y para detectar a los particulares que juntan algunos autos, les ponen un conito arriba y los venden, sin estar registrados.

Lo que quedó en claro en el operativo es que los vecinos piden ayuda a la Municipalidad, pero si éstas no reciben, a la vez, acompañamiento extra, no logran el cometido. Lo conseguido hoy está bajo vigilancia vecinal, para que no retornen a ocupar el parque de la zona.

Fotos y videos: Pachy Reynoso