Qué hay que tener en cuenta para viajar en auto en vacaciones

Desde Defensa Civil diero recomendaciones para tener en cuenta antes de salir con el auto de vacaciones. Neumáticos, frenos, luces, dirección y la parte eléctrica del automóvil deben estar en óptimo estado. Es importante también la revisión de los cinturones de seguridad, el perfecto funcionamiento de los airbags, los espejos retrovisores, el limpiaparabrisas y el nivel de combustible y de aceite. Se recomienda no llevar el vehículo al servicio mecánico a último momento. También es conveniente llevar el tanque de combustible lleno.

En caso de niebla, se debe reducir la velocidad para poder frenar dentro de los límites de visibilidad y conducir con luces bajas encendidas. Asimismo, se aconseja evitar la circulación por zonas oscuras para prevenir accidentes viales.

Además, es necesario que se viaje con un botiquín de primeros auxilios, alimentos perecederos, agua fría y caliente, abrigo para cada ocupante del vehículo, y medicamentos extras en caso de que alguno de los integrantes tenga una enfermedad.

Al emprender el viaje, también es conveniente llevar matafuego, gato hidráulico y balizas adicionales.

Por otra parte, no está demás recordar que los niños siempre deben ir sentados en la parte trasera del rodado y, si son menores de 6 años, sentados en la butaca reglamentaria. Los adultos deben llevar la documentación personal tanto del automóvil como de los ocupantes del vehículo.

Es necesario que se prevean las situaciones que pueden ocurrir e ir equipados para ello. Así también, el conductor debe estar descansado, no haber consumido alcohol, respetar las señales de tránsito, atender las recomendaciones de la autoridad, no sobrepasar a otro vehículo en presencia de doble línea amarilla, usar el cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas y mínimas, circular con las luces bajas encendidas y no usar el teléfono celular mientras maneja.