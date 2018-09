Próvolo: la Justicia prohíbe a Luján modificar el predio

La Municipalidad de Luján de Cuyo no podrá construir ni realizar ningún tipo de modificación en el predio del Instituto Próvolo. Así lo determinó la Justicia tras hacer lugar al pedido de no innovar presentado por la querella luego de conocerse la operación el miércoles de la semana pasada.

"Hicieron lugar al pedido de no innovar y no pueden tocar el Próvolo; no pueden realizar ningún tipo de modificación. El mismo escrito se presentó ante la fiscalía y ante el tribunal colegiado donde está elevada a juicio la causa", explicó Sergio Salinas, uno de los abogados de la querella.

Además del pedido de no innovar, la querella presentó un escrito solicitando el decomiso y embargo de los bienes de la asociación Obra San José para el resarcimiento de las víctimas, pero aún no hay una resolución en torno a esta solicitud.

La asociación civil Obra San José es la dueña del Instituto Próvolo y su apoderado actual es el obispo auxiliar de La Plata Alberto Bochatey, quien fue el que llevó adelante las negociaciones con el municipio lujanino y acordó la venta del predio en 150 millones, de los cuales la comuna ya habría desembolsado 60 la semana pasada.

El pedido de no innovar se basó en que muchas víctimas de los abusos ocurridos durante años en el establecimiento educativo aún no han declarado y pueden ser necesarias nuevas inspecciones en el lugar en el futuro.

El intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, había anticipado su deseo de inaugurar las instalaciones en la sede de calle Boedo para la próxima Vendimia, sin embargo el plan de obras podría verse afectado a partir de esta resolución judicial.

El Ministerio Público Fiscal considera que aún pueden llevarse adelante medidas de prueba en el imponente edificio, las cuales podrían ser de valor para la investigación del caso.