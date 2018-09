Principales temas de la 73 Asamblea General de Naciones Unidas

La 73 Asamblea General de las Naciones Unidas comienza este martes 25 en su sede de Nueva York, con la asistencia de 84 presidentes o jefes de Estado, entre ellos Mauricio Macri, para debatir asuntos de coyuntura y para establecer la agenda del año entrante.

La ajustada agenda incluye toda la gama de los asuntos internacionales, incluyendo el desarrollo sustentable, el cambio climático, paz y seguridad, derechos humanos, salud pública e igualdad de género, pero los más urgentes son:

-La desnuclearización de Corea del Norte: Si bien durante los últimos meses hubo un acercamiento inédito entre Washington y Pyongyang, coronado con la cumbre Trump-Kim, no ha habido resultados concretos todavía. Es por eso que Estados Unidos intentará relanzar las negociaciones en la Asamblea seguido de una anunciada reunión cumbre entre los mandatarios de ambos países.



-La crisis de Venezuela: Si bien todavía no se confirmó la asistencia de Nicolás Maduro, los países organizaron diversos encuentros para tratar la crisis y sobre todo la situación del éxodo de venezolanos.



Asimismo, los jefes de la diplomacia de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú mantendrán una reunión y pedirán a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación acerca de los crímenes de lesa humanidad en ese país.



-El conflicto sirio: Rusia está presionando a la comunidad internacional para inyectar dinero para la reconstrucción de Siria, no obstante las potencias occidentales se negarán mientras continúe Bashar al Asad al poder y mientras no haya un acuerdo de paz.



Por otro lado el foco está puesto en la provincia de Idlib, al noroeste, controlada por la oposición. Al respecto en los últimos días Ankara y Moscú acordaron un pacto de desmilitarización en esa zona.



-“Estados Unidos primero”: Este será el segundo año en que el mandatario estadounidense, Donald Trump, llevará el “America first” a la ONU.



Trump defenderá la soberanía nacional frente al multilateralismo, una medida que ha traído controversias. En ese sentido, desde que asumió Trump EE.UU. se ha retirado del pacto nuclear con Irán, del Acuerdo de París (sobre cambio climático) y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de la guerra comercial con China.