Siguen las complicaciones con las comunicaciones en Aeroparque

Las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se vieron hoy afectadas por un fallo en el sistema de comunicaciones, que obligó particularmente a la estación aérea metropolitana a la cancelación y reprogramación de vuelos de todas las compañías que operan allí.



El problema se originó en una caída a nivel nacional del servicio de comunicación que presta la empresa Telecom y que en el caso de Aeroparque provocó la interrupción total de los despegues y aterrizajes a partir de las 5 de hoy.



A partir de las 7.40, Aeroparque comenzó a autorizar operaciones manuales con despegues cada 10 minutos y desde las 8, aterrizajes cada 15 minutos.



En Ezeiza, en tanto, el manejo de la situación provocó menos complicaciones debido a que allí el movimiento de aeronaves es más espaciado y se pudo realizar el procedimiento manual sin mayores inconvenientes y a media mañana ya se encontraba normalizado.



La Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, informó mediante un comunicado que “una falla en el enlace suministrado por la empresa proveedora del servicio de telecomunicaciones entre el Aeroparque Jorge Newbery y el Centro del Control de Área Ezeiza afecta la gestión de los planes de vuelo de los servicios que deben partir del aeropuerto metropolitano. Los planes de vuelo son requisito indispensable para la seguridad de los vuelos”.



Agregó que “esta falla afecta asimismo a otras empresas aéreas. Se está trabajando en la pronta solución del problema. Personal técnico de EANA está trabajando para implementar enlaces de contingencia”.



El núcleo del problema, según informaron a Télam fuentes aeroportuarias, radicó en el centro de Comunicación y Navegación Aérea (CNS), donde el sistema no se encuentra duplicado para prevenir una eventual falla como la ocurrida.



Las Torres de Control de los aeropuertos -agregó la fuente- tienen sus sistemas triplicados como prevención, pero si el sistema central de comunicaciones falla, no tienen manera de prestar sus servicios normalmente, que es lo que sucedió en este caso.



Fuentes de Aerolíneas Argentinas indicaron que esta mañana resultaron afectados una veintena de vuelos en forma directa, pero que con despegues pautados cada 10 minutos y aterrizajes cada 15, las demoras serán “significativas” y repercutirán en los servicios programados “para toda la jornada”.



“No podemos programar los vuelos con normalidad, por lo tanto, se vencen las tripulaciones y al no tener previsión, tampoco podemos convocar a tripulaciones con anterioridad. Se puede decir que los más de 100 vuelos que tenemos previstos para el día van a verse afectados de una u otra manera”, señaló la fuente.



Las compañías aéreas, ante la contingencia, aconsejaron a sus pasajeros que consulten las páginas web respectivas o se comuniquen con los call center a los fines de conocer el estado de sus vuelos y no padecer demoras extensas en Aeroparque.