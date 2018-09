Por qué se complica apagar el fuego en el Cerro Arco

"Queremos entrar", decía Bruno Arrieta, sentado arriba del Unimog de los bomberos voluntarios de Luján. Habían trabajado más de 10 horas y estaban en su descanso, pero igual pensaban en volver. Es que el incendio del Cerro Arco tiene una alta complejidad que requiere de más trabajo humano para abordar el fuego y, sobre todo, para evitar que se expanda. Por eso todos los bomberos de las provincia están en alerta y se relevan para trabajar. Algunos campo adentro, con el trabajo más técnico, y otros en los alrededores de la zona urbanizada.



Debido a esa complejidad, hay zonas que directamente se resignan. "Hay lugares donde es muy peligroso avanzar y no tiene sentido. La vida de las personas es lo más importante. Entrar, sería un suicidio", explicaba el jefe del operativo. En ese sentido, se priorizaron los alrededores de las viviendas de El Challao y también la cumbre del cerro Arco, para cuidar las instalaciones de las antenas de comunicación que allí tienen base.

La geografía del lugar impide el acceso que no sea a pie. Pero el viento Zonda es el principal factor que complica que los incendios se controlen. De hecho es la principal fuente de propagación. El viento seguirá al menos hasta la noche y luego cambiará de dirección. El viento frío puede ayudar, pero no es un elemento que apague el fuego. Sí el cambio de dirección: si sopla hacia el Este las llamas avanzarían sobre territorio ya quemado y no tendrían más combustible para avanzar. Las mismas condiciones impidieron el uso de aviones hidrantes, drones y otras tecnologías que podrían ayudar.

La situación climática ya había generado un alerta desde hace tiempo. La sequía y la "carga de combustible" (vegetación y basura) son factores que ya preocupaban. Y el detonante fue la negligencia. "Hace tiempo que estamos alertando sobre la alta carga de combustible que tenemos y que podía generar esto. Pensamos que las lluvias podían amenguar eso, pero no ocurrió. Es un incendio muy complejo y no podemos meter a la gente en las quebradas porque es muy riesgoso, sería suicida. Por eso en este incendio hemos priorizado el patrimonio", explicó el Guillermo Ferrari, director del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Para poder prevenir la expansión a zonas más peligrosas, los brigadistas hacen cortafuegos. Se trata de zanjas que se hacen con máquinas y a pala para que el fuego tenga un tope.

La zona de El Challao tuvo en los últimos años una explosión en cuanto al uso recreativo y deportivo. Los habitantes de la zona cuestionan que ese avance no fue acompañado por infraestructura y control. Justamente hace una semana había colocado un cartel con indicaciones turísticas, que se prendió fuego.

El Gobierno concentró el operativo en un comité de crisis y se cortaron las vías de comunicación por vehículo hacia El Challao. Solo se podía acceder a pie. Por eso había un peregrinaje de personas que subían para ir a sus casas y ayudar a sus familias. "Está mi abuela sola y queremos bajarla", comentaban dos jóvenes que no podían cruzar la barrera. Los colectivos del Servicio Penitenciario fueron los vehículos usados para la evacuación.

La situación es cambiante. A primera hora de la tarde el fuego parecía controlado, pero el viento avivó las llamas en una zona más alejada. Por eso en el comité de crisis no pronostican en qué momento puede sofocarse el incendio.