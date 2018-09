Por primera vez en 32 años, Página/12 no salió a la calle

Según publica en su versión digital ese medio, lamentablemente su edición en papel no pudo llegar este miércoles a los kioscos por la protesta de empleados, que reclaman se les paguen el sueldo acordado en las negociaciones salariales, que aún no ha sido homologado por la Secretaría de Trabajo. 'Más allá de esa diferencia específica, el Grupo Octubre, editor del diario, no escapa a la crítica situación que vive el conjunto del país, devastado por las políticas desarrolladas por el Gobierno desde el primer día de su mandato', señala la publicación.