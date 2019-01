Polémica por los juguetes de nena: son más caros

Un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso en evidencia los altos niveles de discriminación que jugueterías y cadenas de supermercados ejercen a la hora de catalogar y poner precio a los juguetes en función del género para el cual fueron pensados.

En diálogo con MDZ Radio, la economista e investigadora de CEPA, Eva Sacco, dio detalles sobre las conclusiones obtenidas a partir del relevamiento.

Según la investigadora, durante la realización del estudio se descubrió que "había juguetes que eran iguales, como sonajeros y bloques para armar, pero que tenían una versión para nene y otra para nena", indicó Sacco y agregó: "En esos casos las diferencias de precios iban desde un 3% hasta un 300%".

Parte del informe del CEPA.

Además, la investigadora aclaró que en todos los casos las diferencias no tenían que ver con cambios sustanciales sino más bien con la presentación del producto o, en los casos donde se representaban figuras populares de series animadas y películas infantiles, el personaje elegido. "Un tema de costos no es, es un tema de color. Porque la mochila tenga colores rosa no se puede justificar la diferencia en función de los costos de producción", dijo.

Por otro lado, la experta en investigaciones de género hizo hincapié en las consecuencias negativas que puede tener el hecho de reforzar estereotipos sociales en menores de edad.

"Cuando vos entrás a una página o vas a un local físico y ves que están bien delimitados los juguetes de nena de los juguetes de nene, ahí ya hay como un mandato sobre con qué debe jugar un nene y con qué debe jugar una nena", manifestó Sacco.

Los regalos más elegidos para varones.

La especialista agregó que "cuando a la nena le regalamos un espejito o una pinturita, y al varón una pistola o una pelota de fútbol, eso va construyéndonos como varones y como mujeres y va haciendo que se vayan naturalizando muchas cuestiones que tienen que ver con que el día de mañana la mujer es a la que le toca planchar, cocinar, cuidar a los niños, y a los varones salir a la calle y ganar la plata".

"No son cuestiones biológicas -concluye Sacco-, son construcciones sociales".

Lo más elegido para nenas.

Escuchá la entrevista completa: