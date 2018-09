Polémica por el retiro de las rejas de un barrio de Guaymallén

Esta mañana vecinos del barrio Spunc ubicado en calles Urquiza y Cochabamba denunciaron que el municipio estaba retirando las rejas que habían puesto para protegerse de la inseguridad. Desde la Municipalidad de Guaymallén afirmaron que removieron el enrejado debido a que no estaba autorizado y porque estaba sobre un electroducto de Edemsa.

"Se están retirando rejas en la lateral oeste de calle Urquiza, colinda con una calle interna de un barrio que también es público. Se está usurpando el espacio público con una reja y es de extremo riesgo porque está debajo de una línea de media tensión. Es por un pedido de Edemsa dado el riesgo eléctrico para quienes transitan en el lugar", expresaron en MDZ Radio desde el municipio que conduce Marcelino Iglesias.

El encargado de dar explicaciones fue el director de Obras Privadas, Miguel Valentini, que a su vez aclaró que "las rejas se dejan a disposición de los vecinos, pero no pueden estar en espacio público". En este sentido, sostuvo que "las deben correr a su zona de edificación" y agregó que no habrá sanciones porque "o hay un titular detrás, por lo cual no se puede sancionar".

Los vecinos afirmaban que las rejas las habían colocado para no sufrir robos y piden que el municipio se haga cargo si esta decisión altera las condiciones de seguridad con las que estaban viviendo gracias a esta medida de protección.

Este tipo de polémica se repite en muchos departamentos por lo que algunos consideran que la instalación de este tipo de estructuras es la intención de cerrar los barrios, una cuestión que no está permitida.