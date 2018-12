Pocos ciclistas usan casco y la Municipalidad aún perdona multas

Luego de que se aplicara una multa de 14 mil pesos a una jubilada en Rivadavia por no utilizar casco al salir con su bicicleta, el tema ha adquirido mucha trascendencia. Más por la promoción del uso de la bicicleta como vehículo por parte de los municipios, el problema es que muchos mendocinos desconocen la obligatoriedad establecida por la nueva ley de seguridad vial, que sanciona a quienes no usan protección en la cabeza.

En Mendoza, desde hace tiempo, se fomenta el uso de las bicicletas para motivar a las personas a que no circulen con sus vehículos motorizados y así poder reducir la contaminación y los congestionamientos en el tránsito. Para ello, desde 2014 la provincia cuenta con un sistema integrado de transporte público de bicicletas, que se basa en el uso compartido del rodado.

Pero el uso de esos vehículos ahora está reglamentado. Desde diciembre de 2017 está vigente la Ley 9024 que en su artículo 44 versa sobre la obligatoriedad del uso de cascos homologados en las bicicletas, así como la instalación de una luz blanca adelante del vehículo y una roja atrás.

Uno de los lugares más frecuentados por los ciclistas es la ciclovía de calle Belgrano. Allí, MDZ pudo observar que no todos usan elementos de protección. Muchos aprovechan el programa de bicicletas públicas "En la bici". En ese caso está previsto entregar cascos, pero solo en las estaciones manuales (que tienen personal de custodia) y no en las automáticas.



Multas sí, multas no

En Capital y Godoy Cruz por ahora no se aplican multas a quienes no usan casco y circulan por las ciclovías. Así lo explicó a MDZ el director de tránsito de la Ciudad, Javier Passera. "A diferencia de lo que está pasando en algunos departamentos, en Capital y en Godoy Cruz no estamos sancionando", explicó el funcionario.

Passera, uno de los coordinadores del programa "En la bici", explicó que desde que se implementó el servicio se entregan cascos con las bicis, pero solamente en las estaciones manuales, por lo que aquellas personas que suelen retirar los rodados en las estaciones automáticas, o deberán llevar sus propios cascos o bien deberían dirigirse a la estación manual más cercana. Pero el funcionario señaló que por el momento no están sancionando a los usuarios que circulan por las ciclovías de los municipios que cuentan con el programa, es decir, Capital y Godoy Cruz.

Sin embargo la policía de Mendoza sí ha realizado multas en las calles. Las sanciones por el incumplimiento de este artículo son contempladas como faltas leves, por lo que las multas rondan los 950 pesos. Pero ya hubo dos casos en los que las sanciones fueron por encima de los 8 mil pesos, porque por "error" se tomó a los infractores como conductores de motos.

Sin casco

Entre las principales causas que mencionan aquellas personas que no cumplen con la regla, se encuentra el hecho de que no están acostumbrados a la nueva norma. Otra explicación versa que como nunca han tenido problemas, desconocen las consecuencias.

“Vivo muy cerca y voy acá no más a hacer unos trámites. Ya me cierran por lo que estoy apurado y salí sin el caso, pero siempre lo uso”, dijo a MDZ un joven que cruzaba la avenida con su bicicleta. Algo similar le sucedió a María Teresa Ambrosini, que la semana pasada salió a comprar pan en su rodado y la multaron con 14 mil pesos. Aunque ya se demostró que hubo un error humano al cargarle la sanción, por lo que se le iniciará un expediente para reintegrarle el dinero que pagó de más.

Silvina, otra de las consultadas por MDZ, todos los días utiliza el servicio de bicicletas públicas para ir a trabajar. Cada día toma una de las bicis de la estación ubicada en la plaza San Martín y la deja en la estación de Arístides Villanueva y de allí camina unas cuadras. A ella le preocupa el tema porque donde la retira no hay cascos y teme que la policía la pare y le aplique una multa. "Yo no tengo una casco propio y es muy poco práctico comprarme uno para después andarlo llevando en el brazo", dijo la mujer. Otra persona que se manifestó en contra de esta normativa fue Roberto, un hombre que caminaba por Arístides y Belgrano, quien dijo: "Esto motiva que las personas tengan miedo de usar la bicicleta por las sanciones, por lo que va a llevar a que elijan sus autos o micros para trasladarse, me parece injusto".

Pero no todas las personas consideran esta obligación como mala o absurda, por ejemplo, Nicolás, un joven que se trasladaba en su bicicleta por la bicisenda, expresó que está bien que haya una ley que quiera proteger la vida de las personas, al obligarlos a usar casco. "También es beneficioso para los demás, porque si ocurre un accidente con un automóvil, hay menos riesgo de que la persona pierda la vida y se evita todo lo traumático que conlleva la situación", señaló el ciclista. En cuanto al caso de la mujer jubilada a la que se le aplicó la multa de 14 mil pesos, Nicolás dijo que fue injusto el monto, pero no la sanción, "la ley es la ley y hay que respetarla", señaló.

En la bici

El programa En la Bici ya tiene 40 mil usuarios activos y tiene disponibles 370 bicicletas y cascos que pueden retirar en distintos paradores de Capital y Godoy Cruz. Los elementos de protección que otorga la Municipalidad están homologados.

Justamente una de las dudas de la nueva ley de seguridad vial es cuáles son los cascos que se pueden usar y cuáles no. Javier Passera explicó que la ley no es específica en cuanto al criterio de la homologación. "Esto no debe generar preocupación, pero sí conciencia. Cuando las personas decidan ir comprar uno, pueden ver que hay tres normas de homologación, una es la Iram, otra es la europea y la norteamericana que es la En 178", explicó el funcionario que, además, es un aficionado al ciclismo urbano.

*Por Luz Faur