El reconocido cantante popular, Carlos Alberto “Pocho” Sosa, recibió la mención de honor “Domingo Faustino Sarmiento” que entrega el Senado de la Nación. La vicegobernadora Laura Montero fue la encargada de entregarle este nuevo galardón en su dilatada trayectoria y dedicarle unas palabras.

“Es una inmensa alegría y un placer poder tenerte acá Pocho. Yo les quiero decir, porque fui senadora de la Nación, que este reconocimiento se otorga a personalidades muy destacadas. Tiene una comisión evaluadora muy exigente. Es una distinción con todas las letras, yo creo que es sumamente merecido para Carlos”, destacó Montero.

La Mención de Honor "Senador Domingo Faustino Sarmiento" constituye el reconocimiento del Honorable Senado de la Nación a personas físicas o jurídicas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico, por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades.

El premio fue otorgado a personalidades como Quino, Mercedes Sosa, Diego Maradona y Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros.

Profeta en su tierra

“Pocho” se mostró emocionado por esta distinción recibida: “Quiero agradecer al Senado de la Nación, a la Vicegobernadora y a todos por esto. Yo me siento profeta en mi tierra porque no me fui, en algún momento solo cuatro meses para cantar en distintas universidades de Estados Unidos. Siempre tuve el don de saber elegir temas de autores mendocinos, les debo mucho a ellos”.

Finalmente el artista cantó distintas temas, especialmente el clásico Otoño en Mendoza.