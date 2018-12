Pirotecnia, la causa de una de cada 5 mascotas perdidas en las fiestas

Ante el estruendo provocado por los fuegos artificiales utilizados durante las fiestas a modo de festejo, en las mascotas se activan mecanismos de huida y defensa y sufren de estrés acústico que puede desencadenar en una infinidad de otros síntomas ya que lo reconocen como peligro.

Según el Instituto de Biodiversidad Agraria y de Desarrollo Rural de la Universidad de Lugo, dicho estrés acústico se produce en perros y gatos debido a que, a diferencia de los humanos, son capaces de percibir ultrasonidos.

Los humanos perciben sonidos de entre 20Hz y 25 kHz.

Los perros: entre 60Hz y 45kHz.

Los gatos: entre 45Hz y 64kHz.

Por otro lado, la explosión de un petardo alcanza los 150 decibeles mientras que el disparo de un arma de fuego no supera los 140 y los aviones jets los 100 decibeles, teniendo en cuenta que el sonido se percibe a una corta distancia.

En este sentido, los fuegos artificiales al ser percibidos por las mascotas pueden producirles: heridas múltiples, traumatismos, fobias a los estruendos y extravíos. Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, el 20% de los perros perdidos durante estas fechas son a causa de la pirotecnia.

Tamara Cursach, responsable de Divulgación Científica de Vitalcan, recomienda cómo ayudar a las mascotas:

Lugar seguro y cómodo:

Proveerle su colchón para dormir

Dejarlos en un ambiente pequeño

Retirar objetos y mobiliario

Dejarle una prenda del propietario para que se sienta acompañado

Aislar acústicamente:

Cerrar puertas y ventanas

Colocarle tapones de algodón en los oídos

Bienestar físico:

Abundante agua

Realizar un ayuno de 8hs de sólidos

Lo más importante: