Pasó casi un mes encerrado en el baño para ganar una apuesta

Rich Alati, un jugador de póquer estadounidense, ganó 62.400 de dólares en una apuesta tras pasar 20 días encerrado en un baño sin luz, según explica el protagonista de esta rocambolesca historia en una entrevista con The Action Network.

La apuesta inicial consistía en pasar un mes entero en el cuarto a oscuras por 100.000 de dólares pero ambos jugadores decidieron de mutuo acuerdo rebajar finalmente el premio a 62.400 dólares, dado que no alcanzó a estar el plazo inicial de treinta días.

Según Alati, en septiembre mantuvo una conversación con otro jugador profesional de póquer, Rory Young, que le preguntó cuánto tiempo podía sobrevivir en completa oscuridad en un espacio confinado, a lo que respondió que "un mes". Inmediatamente, acordaron hacer una apuesta.

Después de pasar tres días en el baño, Alati empezó a tener alucinaciones. Según su relato, vio diferentes colores y formas, burbujas blancas, ventanas con luz, el cielo con estrellas e incluso un tren. "Solo tuve que convencerme de que no era real", comentó el hombre a The Action Network. "Las alucinaciones no cesaron, pero me limité a dejar el miedo a un lado", añadió.

Según Alati, la práctica del yoga y la meditación le ayudaron a pasar aquellas 20 días. "Sabía cómo entrenar mis pensamientos para ser positivo cuando lo necesitaba, lo que me ayudó de tener éxito", explica el ganador, que asegura que practica yoga desde hace seis años.

Cuando salió, el ganador se vio obligado a usar gafas de sol para protegerse los ojos, habituados como estaban a la oscuridad. Sin embargo, treinta y seis horas después de salir del baño, Alati ya participó en un torneo de póquer.