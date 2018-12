Obligan a dar licencia por maternidad a mujer no gestante

Una madre no gestante recibirá el beneficio de licencia por maternidad, luego de que acudiera a la Justicia para elevar su reclamo y ésta le diera la razón.

El caso ocurrió en La Plata. Allí Malena Díaz Reck, empleada del ente de recaudación oficial de Buenos Aires, espera junto a su pareja Natalia la llegada de su hija Brunna, que nacerá en enero. En su trabajo le otorgaron la licencia por paternidad (que es de 3 días) al no ser la mujer gestante, pero finalmente un fallo judicial del juzgado contencioso administrativo 1 de La Plata le dio la razón.

“Yo no me considero una persona de género varón y no voy a ser padre. Yo soy mujer y voy a ser madre”, aseguró Díaz Reck, quien gozará ahora de 90 días junto a su hijo cuando nazca.

En un primer momento pidió al licencia por maternidad, pero las autoridades en su trabajo le dijeron que “no le correspondía” porque no era la mujer gestante, sino que acompañaba a su pareja como lo haría, en todo caso, el padre.

Ante esta situación Díaz Reck apeló a la Justicia y obtuvo el visto bueno a través de un fallo que tuvo en cuenta el pronunciamiento a favor del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.