Negocios de Godoy Cruz ya no entregarán bolsas plásticas

Los comercios minoristas de Godoy Cruz dejarán de entregar bolsas de material no biodegradable para contener mercadería. Así lo determinó el Concejo Deliberante, que aprobó la ordenanza Nº 6834/18, una normativa que en sintonía con el cuidado del ambiente que plantea la gestión municipal.

La medida establece un periodo de reducción de entrega este elemento de seis meses. Para acompañar la decisión, la Municipalidad continuará repartiendo bolsas de tela vegetal en distintas campañas de concientización o a los vecinos que lo soliciten.

“Este proyecto permite el ahorro y pretende extender el compromiso medioambiental a todos los comercios del departamento. A través de esta legislación se profundiza y consolida el desarrollo sostenible local y se mejora el bienestar de la ciudadanía sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”, dijo César Cattaneo, titular del Concejo Deliberante.

Los negocios que no cumplan con la nueva legislación serán pasibles de multas por el monto que establezca el Departamento Ejecutivo en la Ordenanza Tarifaria Anual y podrán ser denunciados en el Centro de Atención Unificado (CAU).

La legislación, que alcanza a los establecimientos minoristas y mayoristas no comprendidos en la Ordenanza 6488/16, va de la mano con una serie de medidas y programas que tienen el objetivo de conseguir una ciudad más limpia. Desde abril de 2018, los súper e hipermercados locales no distribuyen bolsas que no sean reutilizables, tras dos años de merma progresiva en su entrega.

Godoy Cruz fue la primera comuna en dar a los ciudadanos e instituciones bolsas biodegradables, junto con charlas sobre su composición y beneficios respecto a las tradicionales. También comenzó la separación de residuos en origen, un trabajo conjunto entre comerciantes, recuperadores urbanos y Municipalidad para discriminar los materiales que pueden ser reutilizados o reciclados y los que son basura.