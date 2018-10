Murió un ex funcionario del gobierno de Menem

El economista, Pablo Rojo, ex funcionario de la administración de Carlos Menem y ex presidente del Banco Hipotecario murió ayer (martes 02/10) a los 61 años. El ex funcionario, Doctor en Ciencias Económicas diplomado en París, integró el equipo del ministro Domingo Cavallo. Además, fue director de sociedades financieras, industriales y comerciales y se destacó como presidente del Banco Hipotecario entre 1994 y el 2000.



En 1997 recibió el premio Security al empresario del año y en 1998 resultó galardonado por la Fundación Konex como una de las 100 figuras de la década por su labor al frente del Hipotecario, desde donde promovió la democratización del crédito para el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de la entidad bancaria llevando adelante una privatización que terminó bajo el control de la empresa IRSA.

En 2003 se abocó a la actividad privada, primero en la gestora de inversiones Rio Bravo y luego como director de la empresa de autoparyes RB industrial donde trabajó hasta su falleciimiento.