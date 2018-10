Murió Roberto Chediack

Médico ejemplar, dirigente político irrepetible, Roberto Chediack no se cansó nunca de pelear: simplemente se le acabó el tiempo. Pediatra, llevó el concepto de la medicina a lo más alto que -desde el punto de vista que tantas veces defendió desde sus columnas y entrevistas en MDZ y en cuanto foro se le pusiera por delante- no pasaba por la ultraespecialización que atomizó la actividad, sino por conocer la historia clínica y personal de los pacientes, su lugar y forma de vida, sus hábitos, sus alegrías y tristezas.

Militó en el socialismo que, para él, siempre fue utópico. Llegó a ocupar una banca de concejal en Godoy Cruz pero militó siempre en cuanto espacio no fundamentalista tuviera una oportunidad de resaltar los valores de la humanidad.

"Honrar la vida o el consumismo", fue una de sus columnas en este diario y que formaron parte de sus libros. "Hacia una medicina con rostro humano", propuso como camino y pocos lo siguieron. Recordó en uno de los textos que compartió: "En la medida que uno envejece toman otra dimensión los recuerdos y las vivencias, no solo de la vida, sino de la profesión. Después de 50 años de ejercerla, pero alejado ya de la práctica diaria, me permito repensar, intentando hacer una memoria histórica de qué pasó en la sociedad; en el sistema de salud y en la práctica médica. Y creo tener la certeza, que uno de los hechos más importantes ha sido la tendencia hacia la deshumanización de la medicina, de la cual, no somos totalmente responsables quienes la ejercemos, pero tampoco hemos hecho mucho para que esto no suceda".

Chediack, "El Turco", sostenía que "los pacientes en consonancia con lo que pasa en la sociedad, poco a poco se fueron convirtiendo en usuarios, clientes, abonados, en números, es decir; en el hombre cosa, asimilando el papel que dicta la sociedad del mercado. Y no son términos neutrales. En una época cercana había en el Ministerio de Salud, un teléfono de atención al cliente, no a un ciudadano o paciente".

Cuando charló largamente con MDZ TV se dio cuenta en público -y nos hizo ver a todos su conclusión de que "incluso se cambió hasta el lenguaje adaptándolo a esas nuevas pautas culturales y antivalores. El que hacía dinero fácil era un exitoso, el que traficaba y trafica con golpes de mercado no era un ladrón, era un financista. Los ladrones pobres están en la cárcel. En los sectores pobres que no tenían la relación matrimonial legalizada eran concubinos, en los otros de la farándula son la nueva pareja. Las pobres que venden sus cuerpos para alimentar a sus hijos, se las llama prostitutas, las otras, de los sectores pudientes que se ofrecen en cartillas de hoteles y convenciones son vedettes o secretarias bilingües".

"El mundo y el país -dijo Chediack- se convirtieron en un gran casino donde como decía Atahualpa Yupanqui Detrás del ruido del oro van los maulas como hacienda; el individualismo, el dinero y el sálvese quien pueda se entronizaron en un altar a venerar y la solidaridad y el humanismo se los desterró al desván de los recuerdos".

En sus charlas recordó "cuando se intentó hacer un sistema nacional de salud en la época del Dr. Aldo Neri. Algunos lo empezaron a criticar diciendo que se impedía ejercer una industria lícita (¿Industria?). Otro funcionario provincial decía; que muchos bancos y financieras estaban interesados en invertir en el mercado de la salud, (¿Mercado?) y una conocida prepaga, decía; que la finalidad última era la explotación de los servicios de salud, (¿Explotación?). Y así poco a poco, la salud insensiblemente pasó a ser una mercancía y dejó de ser un derecho humano. En los años noventa con las prepagas se comenzaron a categorizar los pacientes en grupos A, B, C de acuerdo a su capacidad económica. El mercado le puso así precio a la gente, a los médicos y a otras cosas. Que dirían de esto los viejos maestros como Escardó, Moratorio Pose, Maurín Navarro, Bustelo, Oñativia, Carrillo, aquel que decía: Frente a las enfermedades que genera la pobreza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los gérmenes como causantes de enfermedades son unas pobres causas".

"Me da vergüenza decir que soy médico", declaró en un programa de radio, "Tormenta de ideas", y nos dejó tiesos. En sus ojos había humedad. En su rostro, sinceridad brutal. Esta es la foto del momento:

"Se han acabado los debates en una época en la que todos están apurados. Es una sociedad donde nadie tiene tiempo de pensar, ya que están apurados para hacer plata", lamentó. Incluso, se mostró preocupado por la formación que hoy reciben los aspirantes, que eligen su especialidad de acuerdo al rédito económico que les traerá. Por ejemplo, advirtió que la primera obligación de un médico es atender a la gente, pero ahora las consultas son de 15 minutos, en los que el profesional pide una resonancia y cree que con eso ya ha cumplido su tarea. Al respecto, sostuvo que la única manera de cambiar esta situación es con mayor participación de académicos e intelectuales, los cuales deberían ser invitados a discutir en una misma mesa con gremialistas y representantes del gobierno. "En mi época yo no coincidía en muchos aspectos con Notti, pero discutíamos", expresó.

Podríamos estar hablando de muchas cosas que dijo Chediack. De hecho, esta bisagra que significa su muerte tiene que servir para que lo hagamos.

La última vez que hablamos me dijo: "Me siento tan solo sin el cura Contreras, sin el Luis Triviño..." que no podía borrársele esa cara de desolación por la temprana pérdida de sus compañeros de picardías políticas y sociales. Sólo le siguió sacando una sonrisa su inseparable Esther y sus hijos y sus nietos y toda la descendencia. Nosotros, el resto de los humanos, deberemos recordarlo con respeto y cariño. Siempre como un horizonte a alcanzar.

Escuchalo. Recordalo pensando el mundo y la sociedad: