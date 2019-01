Multas de hasta $120 mil a quien se bañe en lugares no habilitados

La División Náutica de la Provincia informa que los lugares aptos para refrescarse en los espejos de agua son el Dique Carrizal, las Playitas de Luján (en las inmediaciones del Río Mendoza), San Carlos (en las inmediaciones del Río Tunuyán), Alvear (en las inmediaciones del Río Atuel).

El objetivo es evitar accidentes acuáticos que pongan riesgo la vida de las personas por omitir las reglamentaciones correspondientes de los cauces y diques de gran concurrencia en el territorio provincial.

El fin de semana largo de fines del 2018 y año nuevo, se registraron más de 50 mil personas en los principales espejos de agua de la provincia (Potrerillos, Carrizal, El Nihuil, Valle Grande, Los Reyunos, entre otros) y solamente el Dique Carrizal es el único apto para nadar en las zonas debidamente señalizadas y autorizadas.

Cerca de 200 actas se elaboraron por el personal náutico en los diferentes espejos de agua por el no uso de chaleco salvavidas, alcoholemia, el nado en zonas no permitidas y las embarcaciones no registradas, entre otras cosas.

Desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, se le pide a la población respetar las normativas indicadas en cada uno de los espejos de agua que la gente visita, ya que las multas generales pueden llegar hasta los $120 mil y a través del Código de Contravenciones, también pueden ser sancionados con multas económicas de hasta $4.750, arresto de 2 a 5 días o trabajo comunitario de 5 días.

En lo que respecta a la navegación, la Dirección de Recursos Naturales Renovables recuerda que todas las embarcaciones deben estar autorizadas y registradas y los navegantes deben contar obligatoriamente con el chaleco salvavidas.