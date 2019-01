Mujeres mendocinas, contra la violencia de género

Un grupo de destacadas mujeres de la cultura mendocinas participaron de un video para reclamar contra la violencia de género en la provincia. En el mensaje destacan la lucha llevada adelante durante los últimos años y buscan dar un paso adelante.

Por eso reclaman: "No más violencia de género". En el video participaron distintas protagonsitas de la cultura mendocina. Cantantes, actrices, artistas plásticas, artesanas y representantes de otras artes se manifestaron con un mensaje común. "Somos mujeres, somos mujeres y aquí estamos pisando cada vez más fuerte. Renovándonos, rompiendo estructuras. Juntas somos invencibles. Las hacedoras de cultura de nuestra Mendoza. Juntas tejemos redes. Por todas aquellas que aún no podemos escuchar. Honraremos la vida", repiten "Somos protagonistas. No más violencia de género. Juntas lo vamos a lograr. No es es no. Resignarnos ante el dolor no es opción", dicen.