Mingorance, sobre el incendio en El Challao: "La primera denuncia entra a las 4.30"

El secretario de Ambiente Humberto Mingorance le pidió a los vecinos del Piedemonte que "mantengan limpios sus terrenos" y zonas aledañas a los barrios del oeste para evitar que los incendios afecten a sus viviendas, como también realicen denuncias al 911 en caso de detectar movimientos sospechosos.

Luego de los nuevos incendios que se produjeron entre ayer y hoy en El Challao, Mingorance señaló que los mismo habrían sido provocados de manera intencional y "maliciosa", aunque por el momento no se han detectado a los responsables. "No hemos recibido aún noticias de algún vecino que haya visto alguna irregularidad previa", señaló en el programa After Office, de MDZ Radio.

También salió al cruce de las versiones que indicaban que las fuerzas de seguridad ya estaban al tanto de los incendios al menos cinco horas antes de lo informado oficialmente: "La primera denuncia entra al 911 en horario cercano a las 4.30 de la madrugada, y a mí me llaman a las 5 para ponerme aviso". De todas formas, trató de no desacreditar a los vecinos al señalar que "probablemente hayan llamado antes al municipio o a los bomberos voluntarios".

De todas formas, Mingorance indicó que "si la gente visualiza una situación irregular cercana a su barrio o en el Piedemonte, trate de sacar una foto y denunciar al 911, para que podamos hacer un seguimiento de esa denuncia y luego aplicar las sanciones correspondientes".

Mingorance elevó un pedido a los vecinos del Piedemonte: "Les pedimos que mantengan limpios sus terrenos, los baldíos y su entorno, ya sea de forma particular o mediante las asociaciones barriales", como también que "generen acciones conjuntas que permitan realizar barreras cortafuego para protegerse de cualquier incendio" y fundamentalmente "no tener quinchos".

Por otro lado, el secretario de Ambiente hizo referencia a la problemática del agua que sufren los barrios del Piedemonte: "En algunos lugares, este inconveniente se da por una compra irregular de esos terrenos. En este caso, los vecinos han asumido que compraron un terreno y obviamente el mismo privado es el que le vende el agua de forma poco clara".

"Hay que asumir la parte que nos toca como Estado al estar ausente durante muchos años, pero eso buscamos cambiar a partir de ahora con el Plan de Ordenamiento Territorial, los planes municipales y el estudio de vulnerabilidad y riesgo que nos dará un panorama para generar un programa preciso específico de crecimiento urbano o no en el área del Piedemonte", enfatizó.