MendoTran: cómo serán las nuevas paradas

El 2 de enero de 2019 será el día "D" para el sistema de transporte. Es que empezará a ejecutarse el MendoTran, con nuevos recorridos. Y una de las principales consultas es cómo podrán identificar las diferentes paradas, ya que los recorridos cambiarán radicalmente.

Cada uno de los 9 grupos que conforman el sistema, deberá realizar los cambios pertinentes y comenzaría a realizarse, de manera gradual, a partir del miércoles de la semana que viene.

“Está previsto que arranque en el último tramo, que es el objetivo, desde las estaciones de transferencia más importante, a completar todos los recorridos”, dijeron desde la Secretaría de Servicios Públicos. “Si bien no es una tarea sencilla, tampoco es imposible de realizar”, señalaron.

Las tareas de señalética de las estaciones del transporte no se realizaron antes debido a que no deben convivir los dos sistemas. “La coexistencia de 2 paradores es un lío y generaría confusión, la empresa se hará cargo de la identificación una vez que estén en el último tramo”, explicaron desde la Secretaría.

Adaptaciones

Enero es el mes que más se reduce el flujo de pasajeros, lo que permite realizar las adaptaciones pertinentes y los paradores seguirán cambiando de manera gradual. Los principales cambios a tener en cuenta son los colores de los mástiles y los carteles en los refugios, que van a tener mayor información, a través de cartelería.

“Los paradores de las zonas de la periferia del Gran Mendoza probablemente cambien muy poco o quizá no cambien”, explicaron en cuanto a la ubicación. “Las paradas van a seguir estando en los barrios para aprovechar los mástiles que allí hay”, agregaron desde la Secretaría.

Como el principal objetivo del programa es desconcentrar el microcentro mendocino y motivar el uso del transporte público, las estaciones ubicadas en el Centro son las que más cambiarán. Por lo que las primeras modificaciones se harán en los sistemas que implican las paradas de los recorridos troncales, que unen el norte con el sur y el este con el oeste.

Trasbordo ampliado

El sistema de transporte vigente no fue planificado para propiciar el trasbordo, ya que es un sistema radial, es decir, que un mismo colectivo llega al centro y de allí se irradia para las zonas suburbanas. El MendoTran fue diseñado para que los enlaces entre diferentes colectivos sea más óptimo. Por eso será mucho más usado porque el trasbordo es uno de los ejes del nuevo sistema.

En ese sentido los recorridos troncales serán la base. “Está coordinado para que sea más rápido, ya que al tener troncales que pasan cada 5 o 7 minutos, uno ya sabe cuánto se podría llegar a demorar, esto antes no pasaba”, señalaron desde la Secretaría de Servicios Públicos.

Una de las consultas tiene que ver con que habrá personas que tendrán que tomarse 3 micros para llegar a su destino, por lo que no saben si les cubriría o no el servicio. Desde la Secretaría dijeron que mientras esté comprendido en el plazo de los 90 minutos, no tendrá que abonar un nuevo pasaje.

El sistema está diseñado para motivar el descongestionamiento en las zonas céntricas, por lo que, probablemente, implicará un solo enlace. Pero las zonas más alejadas como Agrelo o Ugarteche podrían necesitar más de uno para llegar, por ejemplo, al Centro.

En la actualidad se contabilizan 350 mil transacciones diarias que son tomadas a partir del registro por tramo y no por pasajeros, por lo que no se puede estimar el porcentaje en el que aumentará el cambio de un colectivo a otro, ya que se encuentra comprendido en los 90 minutos de la traza.

Metrotranvía

El Metrotranvía es una de los servicios troncales de la provincia de Mendoza, que pronto unirá Maipú con Las Heras (hoy llega hasta Capital), pasará a tener una frecuencia de 10 minutos, lo que agilizaría aún más el servicio.

En cuanto al problema de la ubicación de las rampas para personas con movilidad reducida, desde la Secretaría confirmaron que desde enero van a trabajar para solucionar esta problemática. “En las estaciones donde la necesidad sea más urgente, se trabajará desde comienzo de año”, explicaron.

La solución planteada, sería instalar rampas en las estaciones y prescindir de las rampas que poseen los metrotranvías, que fueron mal diseñadas, por lo que ya están trabajando en una coordinación entre los Municipios y La Sociedad de Transporte de Mendoza, para repararlo.

El sistema que funciona mediante duplas, es el que más usuarios ha incorporado desde su inauguración en octubre de 2012.

El nuevo recorrido del Metrotranvía, que sumará 5,4 kilómetros al unir Capital con Las Heras, comenzaría a funcionar a comienzos del 2019 e incorporará 4 nuevas duplas.