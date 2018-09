Martin Greenfield, de Auschwitz a sastre de presidentes

En su brazo izquierdo tiene tatuado el que durante mucho tiempo fue su nombre: A-484406. "A", de Auschwitz, Polonia, donde se encontraba el campo de concentración nazi en el que vio por última vez a su familia. Martin Greenfield sobrevivió al Holocausto y supo sacar lo mejor de esa etapa para continuar su vida en Estados Unidos. Hoy, a sus 90 años, es conocido por ser el sastre de los miembros de la Casa Blanca. Por sus manos han pasado los trajes de los presidentes Dwight D. Eisenhower, Bill Clinton y Barack Obama.

Greenfield, cuyo verdadero nombre es Maximiliam Grünfeld, nació en el seno de una familia judía en Pávlovo, en la antigua Checoslovaquia. Era el mayor de tres hermanos. La historia de Greenfield podría convertirse fácilmente en un guion de cine. Según relata, pocos días antes de cumplir los 15 años, los nazis invadieron su pequeño pueblo y en menos de una hora, Greenfield y su familia tuvieron que empacar sus vidas en una maleta y subirse a un tren que les llevaría rumbo al infierno.

En el campo de concentración de Auschwitz, Greenfield fue separado de su familia. Esa sería la última vez que los vería: "Recuerdo las palabras de mi padre", cuenta. "Me dijo: 'solo separándonos tienes la oportunidad de sobrevivir'". A día de hoy, a Greenfield todavía le cuesta entender por qué tuvo que dejar a su familia. Recordarlo, sigue siendo doloroso. "Antes de vernos por última vez mi padre me dijo: 'no importa lo que ocurra, siempre piensa en sobrevivir'", rememora. "No llores, vive la vida, hónranos." Y así fue.

Sobrevivir a un nuevo día en Auschwitz era un milagro. "Los alemanes mataban por cualquier motivo y a cualquiera", cuenta Greenfield en sus memorias tituladas "Measure of a Man: From Auschwitz Survivor to Presidents' Tailor" (Medida de un hombre: de superviviente de Auschwitz a sastre de presidentes).

En ellas explica que "era inútil tratar de entender su lógica porque no la había. Si un nazi estaba enfadado, podía matarte. Si un nazi estaba contento, podía matarte. No había ninguna diferencia".

Los abusos físicos, psicológicos y emocionales eran constantes y muy pocos los soportaban. En medio de este infierno fue donde Greenfield dio su primera puntada. "Yo estaba en la sección de lavandería, no sé por qué. Y entonces, de tanto frotar una camisa se arrancó un botón. La persona que había allí me gritó y lanzó la camisa a la basura. La recogí y me la quedé. Fue la primera vez que enervé un hilo en una aguja, para arreglar esa camisa", escribe.

Esa camisa, que vistió durante su cautiverio debajo del uniforme, le salvó de no morir congelado como muchos de sus compañeros. "Los alemanes nos llevaron a la marcha de la muerte y mucha gente murió por el frío, pero yo sobreviví". Fue la primera vez que Greenfield se dio cuenta de lo importante que podía ser la vestimenta de un hombre. Como él dice "la ropa me salvó la vida" y se convertiría en su vida años más tarde.

En 1944, Greenfield fue reubicado en el campo de Buchenwald, que un año más tarde fue liberado por los soviéticos. Nunca perdió la esperanza de encontrar a su familia con vida, pero ese momento nunca llegó.

Dos años más tarde, puso rumbo a América a bordo de un barco. Con solo diez dólares en el bolsillo, había llegado el momento de comenzar una nueva vida en Nueva York, a donde llegó en 1947.

"Cuando salimos del barco éramos hombres libres, en Estados Unidos, era la primera vez que éramos libres." Greenfield amaba América porque le había recibido con los brazos abiertos y quería formar parte de ella. Por eso, no tardó en cambiarse el nombre por el que utiliza hoy: Martin Greenfield.

Comenzó a trabajar en la firma de ropa GGG, en Brooklyn, y no paró de ascender. Años más tarde, el propietario William P. Goldman decidió vender su empresa a Greenfield, quien le cambió el nombre al que tiene actualmente: Martin Greenfield Clothiers. A partir de ahí comenzó su carrera como sastre de presidentes.

El primero en pasar bajo su larga tira de metro en Nueva York fue el 34 presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Más tarde le seguiría el presidente Bill Clinton. "He hecho muchas cosas para él. Cuando lo conocí, ¡no tenía casi trajes!", dice riendo. Algunos de los mandatarios norteamericanos incluso lo han visitado en su propio negocio, como el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

"¿Obama? ¡Pues claro que lo conozco! Vino aquí a verme, no tuve que ir yo a la Casa Blanca", declara orgulloso antes de mostrar las fotos que tiene con él publicadas en su libro.

A pesar de su fama, Greenfield conserva la humildad y el esfuerzo de quien ha empezado desde cero. Va a trabajar cada día y ayuda a todos los extranjeros que llaman a su puerta. A día de hoy, da trabajo a 120 inmigrantes. Entre las fotos que tiene en su despacho con presidentes y algunas celebridades del mundo del cine, la de mayor tamaño, es la de su familia. A los que siempre recuerda y tiene presentes como si nunca se hubieran ido.