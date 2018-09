Luján no podrá hacer refacciones de fondo en el Próvolo

La municipalidad de Luján no podrá hacer -al menos por el momento- modificaciones estructurales de fondo en el edificio del instituto Próvolo mientras siga la investigación por los presuntos casos de abuso sexual contra alumnos hipoacúsicos en ese inmueble.

La querella elevó un pedido al Ministerio Público Fiscal para que la comuna, que días atrás anunció la compra de la propiedad para trasladar allí todas sus estructuras operativas, no pueda realizar cambios de peso en la construcción ni el predio que la rodea.

El fiscal que instruye la causa, Gustavo Stroppiana, hizo lugar a la solicitud por lo que la municipalidad deberá limitarse a realizar modificaciones menores mientras siga la investigación. El intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, había anticipado su deseo de inaugurar las instalaciones en la sede de calle Boedo para la próxima Vendimia. Habrá que ver ahora cuál será el impacto de la restricción judicial en el plan de obras.

El Ministerio Público Fiscal considera que aún pueden llevarse adelante medidas de prueba en el imponente edificio, las cuales podrían ser de valor para la investigación del caso que ha conmocionado al país y del que el mundo también se ha hecho eco.

Uno de los abogados querellantes, Sergio Salinas, comentó el miércoles a MDZ Radio que "todavía quedan 201 personas por declarar". Si por ejemplo una víctima dice que la tocaron en un lugar y que la cocinera veía por la ventana, hay que ir a comprobar si es físicamente posible", indicó.

Además, Salinas sostuvo que el edificio podría quedar en manos del Estado y éste, posteriormente, donarlo a la Municipalidad de Luján, sin necesidad de desembolsar los 150 millones pactados.

"Hoy una nueva víctima va a formular su denuncia. Hay chicos que todavía no denuncian porque no desbloquearon su cabeza. El edificio no debería ser modificado porque puede hacer falta realizar nuevas inspecciones en el futuro. Hay una filmación de todo el predio, pero eso sirve sólo para los magistrados. Ubicar a un niño sordo a través de un video es bastante complejo y es más efectivo hacerlo en el predio", reforzó Oscar Barrera, otro de los abogados querellantes.

"En esa escuela los torturaron, los golpearon y los violaron. Es la escuela la responsable que debe pagar y la dueña es la asociación civil Obra San José, bajo la orden Próvolo. Las víctimas pueden demandar civilmente a la Iglesia o a la escuela, algunos ya lo han hecho y otros tienen que decidir ahora", agregó Barrera.