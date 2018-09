Los pilotos de la lucha antigranizo realizan un paro de 72 horas

Desde las cero horas de este jueves, los pilotos de la lucha antigranizo realizan un cese de actividades por supuestas irregularidades en el traspaso del personal a la nueva empresa aeronáutica mixta que creó el Gobierno. Aseguran que "se nos niega un convenio colectivo de trabajo".

De todos modos, esto no significa una paralización del sistema antigranizo, ya que la temporada de vuelos aún no comienza (se espera que ocurra a fines de septiembre o comienzos de octubre). Sin embargo, el paro actual podría repetirse si la situación no se modifica.

"Una vez más encaramos el inicio de la campaña antigranizo sin que estén garantizadas las condiciones profesionales y laborales acordes a las características específicas de la tarea de riesgo efectuada por los pilotos de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas", indicaron desde el gremio.

Asimismo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denunció que una empresa contratada por el Gobierno -Aerotec- "incumple con distintas obligaciones de la legislación laboral, en particular sobre lo establecido respecto a obligaciones registrales" del plantel de pilotos.

Comunicado de APLA

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas informa que luego de meses de negociaciones por el traspaso de los pilotos a la empresa mixta AEMSA y por la firma del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, el incumplimiento de las autoridades provinciales a los compromisos asumidos impiden llegar a un acuerdo.

Una vez más, encaramos el inicio de la campaña antigranizo sin que estén garantizadas las condiciones profesionales y laborales acordes a las características específicas de la tarea de riesgo efectuada por los pilotos de la DACC.

Como siempre, hemos buscado insistentemente las soluciones mediante el diálogo. Sin embargo, ya sea por desidia, los cambios constantes de interlocutores oficiales, o por los intereses espurios de terceros, seguimos sin tener las respuestas que buscamos desde hace años para nuestras reivindicaciones.

Por lo expuesto, agotados los tiempos de negociación, se da inicio a nuestro plan de lucha con Paro Total de Actividades por 72 horas a partir de las 00 horas del día jueves 13 de septiembre.