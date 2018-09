Los oftalmólogos podrían restringir la atención a pacientes de OSEP

La Asociación Mendocina de Oftalmología remarcó que el convenio con OSEP no se ha modificado desde 2016 y que lo que perciben de la obra social no les alcanza para sustentar la atención a los afiliados. "Los valores que cada profesional percibe están retrasados y no alcanzan para cubrir los costos", indicaron. Corre riesgo la atención de unos 400 mil mendocinos.