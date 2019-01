Los gremios mendocinos marcharán contra los aumentos y el MendoTran

El secretario general CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa, confirmó que las distintas organizaciones sindicales están organizando una marcha de velas y antorchas para el próximo 7 de febrero contra los últimos aumentos en los servicios públicos decretados por el Gobierno nacional, con el añadido en Mendoza del tarifazo en el transporte público y la implementación del MendoTran.

"Nos reuniremos el próximo jueves con las distintas organizaciones gremiales y vamos a invitar a organizaciones sociales que quieran adherir a esta convocatoria sindical para manifestarnos en contra del tarifazo, que en Mendoza tiene la particularidad de sumar al MendoTran y los aumentos tarifarios de más del 60% con incrementos salariales paupérrimos", expresó Correa en diálogo con MDZ Radio.

Correa sostuvo que "hay una política económica de atacar a los trabajadores, quitarles el poder adquisitivo y seguir aumentando las tarifas desproporcionadamente", por lo que el sindicalismo buscará "visibilizar y canalizar el descontento" mediante una serie de marchas organizadas en distintos puntos del país.

Así hizo referencia a la desproporción entre los aumentos de las tarifas y de los salarios: "Con un 2% mensual que otorga el gobierno no se va a resolver la situación del poder adquisitivo de los trabajadores, sino que vamos a ir siempre a la pérdida. Si aumenta 60% el transporte y 47% el gas, explíquenme cómo hacen para que con el 2% de aumento salarial de enero, que se va a cobrar en marzo, una familia pueda resolver su situación respecto al poder adquisitivo. A mí la cuenta no me da".

Por otro lado, el titular provincial de la CTA de los Trabajadores no escatimó en duras críticas al nuevo sistema MendoTran: "No hay un mendocino que no se esté quejando de lo que está pasando con el transporte, tanto en la tarifa como en las prestaciones. Han reducido las frecuencias y los horarios, y eso es un ajuste. Estas situaciones le complican la vida a los trabajadores, porque después el mismo gobierno pone controles biométricos para ingresar a las escuelas".

"Es lo más macabro que hemos visto en la provincia de Mendoza, donde un gobernador que ahora impone que los mendocinos paguemos durante una semana más de 30 millones de pesos, se le ocurre jugar a los autitos chocadores con el servicio de transporte público".