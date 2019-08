Los mendocinos que limpiarán y reciclarán los residuos del Parque San Martín

“Los Triunfadores” es un grupo de 16 personas que se encarga de la recolección y separación de los residuos sólidos en algunas zonas de la Provincia y de la capacitación a los mendocinos en clasificación de desechos. Tienen una amplia trayectoria en la provincia y ahora la Secretaría de Ambiente les confió la limpieza en el Parque General San Martín.

Los Triunfadores mantenían un acuerdo con la Municipalidad de Godoy Cruz y trabajaban en otras zonas del área metropolitana capacitando y colaborando con la limpieza de unas 500 familias. Y sumarán ahora sumarán a su tarea la recolección en el Parque General San Martín.

HABRÁ nuevos contenedores en el Parque

Para hacerlo, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial incorporó nuevos contenedores para la separación y clasificación de los RSU. En ese sentido, firmó un convenio con la Fundación CoLoBa (Coordinación Los Barrancos) para que sean quienes se encarguen de la recolección.

Este espacio de trabajo, pronto a convertirse en Cooperativa, comenzó durante la crisis de 2001, cuando Liliana advirtió que había muchas familias con niños trabajando de manera informal e insegura en un basural de Godoy Cruz. Así, “Los Triunfadores” con ayuda de una geóloga en el área técnica, comenzó a funcionar. En sus inicios eran solo tres personas, Aarón, Yoel y Walter, y con los años se fueron sumando nuevos trabajadores.

Yésica tiene 21 años, y casi un año trabajando en la fundación. Rocío, por su parte, tiene 18, por su edad lleva solo dos meses de experiencia en este lugar, ya que no se permite el ingreso a menores de edad. Su trabajo es capacitar a los vecinos para explicarles cómo deben separar los residuos, hacer la recolección diferenciada y luego hacer una nueva división.

Como entienden que a las familias se les dificulta la separación múltiple, les piden diferenciar los residuos en dos. Por una parte los materiales secos que son reciclables y por otro, los residuos que no son reciclables. Pero esto no es todo, deben explicarles aún más en detalle, ya que en algunos casos se debe tener más cuidado, por esto su trabajo es fundamental. Es el caso de los papeles, que si han sido mojados con bebidas como café, ya no pueden ir en el mismo espacio.

Las 16 personas que forman parte de “Los Triunfadores” trabajan en dos turnos. Durante la mañana se encuentran en la planta de separación. Allí van “hilando fino” y dividiendo los materiales en detalle. Porque según explican las jóvenes, hay materiales como el papel que se subdivide en cuatro grupos. Después de esto, durante la tarde, estos trabajadores se encargan de hacer el circuito de recolección.

Este grupo de personas tienen entre 18 y 30 años, algunos de ellos mantienen a sus familias con el dinero que ganan en este trabajo, pero les permite desempeñar su vida diariamente con tranquilidad, manifiestan.

Todos ellos tienen una sola condición: terminar la educación secundaria. Posteriormente tienen la opción de completar su formación en algún terciario o universidad. De hecho Cristina lo decidió así y ya se encuentra en el cuarto año de la carrera de Contaduría en la Universidad de Congreso, también hay otra joven, Daiana, en tercer año de un profesorado y otros tantos, como Yésica y Rocío, que tienen la voluntad de hacerlo en un futuro.

Las tareas

Durante el encuentro Mingorance y Sevilla coincidieron en que la basura debe ser un tema de vital importancia durante la formación escolar. “Las personas tenemos una función ética y ciudadana con nuestra basura” reconoció Liliana. Pero también, concluyeron en que “es un tema eminentemente político, pero lo partidario lo embarra”, por esto, “seguir en vigencia en 16 años no es algo menor, eso es un fundamento de la democracia”

Además, los participantes de la firma concluyeron de que es una cuestión cultural que debe cambiar en los ciudadanos de incorporar los hábitos, “esto se da si la logística se presta para esa situación”, sentenció el funcionario y añadió que en este proceso los recuperadores cumplen un rol “fundamental”.

Esto, lleva un compromiso multidimensional, que según el secretario de Ambiente, requiere de tres actores: el área de ambiente, que mantiene limpio el espacio, los medios de comunicación y los vecinos y turistas que se acercan al espacio, para que entre todos cuiden el espacio.

Para finalizar, Mingorance explicó que trabajan con el “principio de vidrio roto”, un concepto que dice que a mayor mejora del espacio, hay un mayor compromiso de la gente con el lugar como consecuencia de que la gente lo considera como propio.