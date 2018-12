Lo que hará la jubilada multada con la plata que le devolverán

El caso de María Teresa Ambrosini, la jubilada de Rivadavia que fue multada por no usar casco y por no tener luces en su bicicleta generó polémica y molestia en todo el país. A pesar de que las autoridades policiales señalaron que fue un error de procedimiento y se le devolverá el dinero de la multa, la mujer tiene miedo a posibles "represalias" y anunció que le dará un fin muy noble al dinero que le devolverían de la multa,

Por la falta de criterio que aplicaron las autoridades se le hizo una multa de $14.000 que finalmente quedó en $8.550. Si le devuelven ese dinero, y según dijo en Otra Manera de MDZ Radio, lo utilizará para regalarle casco, luces y cubiertas nuevas a un hombre humilde que la ayuda con algunas tareas en su hogar.

Igualmente, la jubilada señaló que aún no sabe nada de lo que anunció esta mañana el jefe de la Policía Vial en MDZ Radio sobre la devolución de su dinero. "No sé nada. Anoche yo llego a mi casa y viene un patrullero y me notifica que mañana me tengo que presentar a las 8 en tránsito en San Martín".

Escuchá la entrevista completa de MDZ Radio: